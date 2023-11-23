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家教门风与青少年人格养成有何关联？专家学者热议

2023年11月23日12:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月23日电 （记者李依环）作为第六届中国教育创新成果公益博览会系列活动之一，“家教门风与人格养成——核心素养与协同育人”主题论坛日前在广东珠海举办，来自京珠两地的专家、学者、一线教师现场参会，并聚焦家教门风、家校协同机制与青少年核心素养、人格养成之间的关系和独特作用等话题进行深入探讨。

北京师范大学党委副书记孙红培表示，良好的家教门风对于青少年人格养成、社会主义文明新风尚的形成，具有重要意义。本次主题论坛的举办，旨在通过各位专家、学者的对话，深入研讨中华民族在长期实践中培育和形成的修身处世之道，进一步推进新时代家庭教育高质量发展。

广东省珠海市教育局副局长程鹏认为，“家教门风”是“树人立人”的滋养源泉，是文化自信的情怀底色，是我国优秀传统文化的组成部分，要深刻认识到新时代加强家庭家教家风建设的深刻意义，以强烈的政治责任感做好新时代家庭家教家风建设工作。

“教育的本质是培养人格健全的人，使人成为人而不是某种人，家校共育的共识是成长比成功更重要。”会上，北京师范大学首都文化创新与文化传播工程研究院院长、粤港澳大湾区文化创新与传播研究中心主任、首席专家于丹作主旨发言。她呼吁广大教育从业者从传统文化中寻找现代接续路径，从家教家风中塑造社会秩序规范，从家校互动中优化科学教育场景。

据悉，本次论坛由北京师范大学粤港澳大湾区文化创新与传播研究中心、北京师范大学文化创新与传播研究院主办。在主题演讲环节，北京师范大学心理学部博士生导师、中国心理学会认定心理学家林丹华，中华志愿者协会副会长张小媛，华南师范大学心理学院应用心理学系主任、博士生导师田丽丽分别围绕“儿童青少年积极发展与人格养成”“校家社共育，重在落实”“亲子关系与儿童青少年心理健康”等主题作分享。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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