陈雪

原标题：【文化评析】中国原创童书越发重“创造”

日前，第十届中国上海国际童书展落下帷幕。据媒体报道，本届书展参展商近500家，吸引观众4万余名。上海国际童书展已走过10年，书展的创设与持续的热度，正是多年来我国童书领域快速发展的缩影。

这次书展中发布的一项数据值得关注：全国图书零售数据显示，2023年1至10月，少儿市场增速由正转负。该如何看待这一数据？进入21世纪，我国的童书发展开启了黄金十年，童书品种跃居世界第一，全国超九成的出版机构争相进入这一赛道。20年的快速发展，使得童书、绘本走进千千万万的中国家庭，许多家庭的书架上甚至陈列着上百部绘本。在需求量得到充分满足的当下，可以说，童书市场正从增量市场转变为存量市场，而我国原创童书的发展似乎也将迎来一个新的阶段——创造性发展的阶段。

在短短二三十年里，绘本这一童书品类已经从舶来品成为儿童教育的必备品。随着普及程度的提高，公众对童书、绘本的认识也变得更加丰富。童书不仅有教育性、知识性，还有不可忽视的审美性、游戏性；绘本中的图画不仅是文字的辅助、讲故事的手段，更是一种语言和艺术。前些年，媒体时常讨论一个话题：为何本土原创绘本不是很能吸引小读者？在一轮轮的讨论下，我们听到了尊重儿童阅读规律、提高艺术表达能力、积极培养青年创作者等多种颇具建设性的声音。

当下的童书市场，虽然良莠不齐的现象依然存在，但优秀作品的比例正逐步提高，佳作频出已是不争的事实。越来越多成熟优秀的小说家、散文家和诗人开始进行儿童文学创作，例如2021年第十一届全国优秀儿童文学奖的获奖名单中，就有叶广芩、杨志军、蓝蓝等熟悉的名字，他们的作品拓展了儿童文学的创作视野、艺术空间，丰富了作品的样貌。

本次上海国际童书展举办的金风车国际青年插画家大赛中，就有许多作品令人眼前一亮，比如有画作将中国民间剪纸艺术和园林艺术作为插画创作的表达媒介，颇具东方审美风格。这让人联想到今年年初颇受好评的动画短片《中国奇谭》，创作者并没有将优秀传统文化作为一种装饰符号，而是一方面深入到叙事传统、东方美学的层面，另一方面兼收并蓄新技艺新观念，从而使作品达到形式与内容的统一。本次上海国际童书展还推出了“插画师生存角”特别项目，邀请知名艺术家、出版业专家分享成功案例与经验，对新人插画师进行一对一指导。中国原创童书要打造世界级作品、经典作品，最重要的正是激发人才的创造力。

其实，朝着创造的方向发展，不仅是必然的趋势，还是紧迫的选择。在童书创作这条道路上，还有一个新生事物在快速追赶着创作者，那就是人工智能。如果我们的绘本还停留在为故事配图或简单插画的层面，这样机械重复的工作当下即可被人工智能轻易取代。可以说，未来，创造将是中国原创童书发展的必由之路。

(责编：郝孟佳、李依环)