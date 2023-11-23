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《国际科技创新中心指数2023》报告显示

我国科研城市创新能力不断提升

2023年11月23日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：我国科研城市创新能力不断提升

清华大学产业发展与环境治理研究中心携手施普林格·自然集团22日发布的《国际科技创新中心指数2023》报告显示，2023年，19个中国城市进入全球百强国际科技创新中心名单。其中，北京连续两年在国际科技创新中心指数综合排名中保持前三位，粤港澳大湾区、上海分别位列第六位、第十位。

国际科技创新中心指数是清华大学联合自然科研团队，着眼于评估全球典型城市、都市圈、城市群的创新能力与发展潜力研发的一项重要指数。该指数自2020年起逐年关注全球城市创新动态及世界创新版图变化趋势，通过科学中心、创新高地、创新生态三大维度30个指标，对全球119个城市（都市圈）的创新能力进行测度。今年的报告中特别新增了学科策源地和人工智能技术专利。

根据报告，综合排名前十的城市（都市圈）依次为：旧金山-圣何塞、纽约、北京、伦敦、波士顿、粤港澳大湾区、东京、巴尔的摩-华盛顿、巴黎、上海。其中，北京在科学基础设施方面位列全球第一，超级计算机数量优势显著；粤港澳大湾区以9所200强科研机构、7所世界领先大学位列科研机构全球第一。在人工智能专利技术方面，以北京、粤港澳大湾区为代表的中国城市在有效发明专利总量方面领先全球；在人工智能技术有效发明专利存量前20城市（都市圈）中，中国城市占14席。

（见习记者李春剑 记者张蕾）

(责编：郝孟佳、李依环)

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