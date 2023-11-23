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西藏推动职业教育改革发展

2023年11月23日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报拉萨11月22日电  （记者申琳）西藏自治区教育部门近日统计，2020年至今年上半年，中央通过现代职业教育质量提升计划专项资金累计投入7.93亿元支持西藏职业教育改革发展，极大改善了西藏职业学校基础设施和学生生活条件。西藏实施的中等职业学校办学条件达标工程，除生均图书指标外，生均校舍面积等主要指标已基本达标。

　　为优化职业教育改革发展，西藏制定了自治区关于深化现代职业教育体系建设改革的实施意见，积极构建以中小学为启蒙、中职教育为基础、高职专科为主体、职业本科为引领、西藏中职班和县级职教中心为补充的育培一体化现代职业教育体系。按照突出优势、办出特色、满足急需工作的要求，西藏动态调整优化专业布局，重点建设清洁能源、铁道运输和交通物流等特色骨干专业群，为西藏经济社会发展培养高素质技术技能型人才。

　　此外，西藏还优化职业教育育人模式，推进中等职业教育和普通高中教育协调发展，鼓励高中阶段学校多样化发展，建立普通高中和中职学校融通机制。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月23日 11 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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