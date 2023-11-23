本报电 （王诗霖）近日，中国社会科学院在京召开“中国社会科学院重大成果发布会暨‘一带一路’十周年学术研究回顾与展望研讨会”，重点发布了《“一带一路”倡议：过去、现在和未来》《“一带一路”手册2023（英文）》两项成果。

《“一带一路”倡议：过去、现在和未来》由中国社会科学院学者和欧洲学者共同完成，不仅是中国社科院和塞浦路斯欧洲大学之间长期友谊和合作关系的见证，也是中欧智库交流和民心相通的具体成果。该书对共建“一带一路”倡议的过去、现在和未来进行深入、全面考察，涵盖政治、经济、科技、历史、考古、国际关系等领域。

《“一带一路”手册》全面、深入阐述了共建“一带一路”倡议的产生背景、理念内涵、框架内容等，是关于共建“一带一路”倡议的百科读本，是关于“一带一路”概念及内容的工具书。该书采用“条目模式”进行整理，有助于读者查阅和使用，内容涉及多个领域，资料时效性强，对国内外智库学者、媒体从业人员和高校学生等具有较大参考价值。两书均为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛展示图书。

本次研讨活动，邀请中国历史研究院、法学研究所、国际法研究所、俄罗斯东欧中亚研究所、亚太与全球战略研究院、中国社会科学出版社、社会科学文献出版社等中国社会科学院相关研究单位、出版单位从不同学科角度对共建“一带一路”倡议提出十年间的研究进行了回顾与展望。

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