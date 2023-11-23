人民网北京11月23日电 （记者李依环）22日，清华大学产业发展与环境治理研究中心发布《国际科技创新中心指数2023》报告。报告显示，2023年，19个中国城市进入全球百强国际科技创新中心名单。其中，北京连续两年在国际科技创新中心指数综合排名中保持前三位，粤港澳大湾区、上海分别位列第六位、第十位。

据悉，国际科技创新中心指数是清华大学联合自然科研团队，着眼于评估全球典型城市、都市圈、城市群的创新能力与发展潜力研发的一项重要指数。该指数自2020年起逐年关注全球城市创新动态及世界创新版图变化趋势，通过科学中心、创新高地、创新生态三大维度30个指标，对全球119个城市（都市圈）的创新能力进行测度。今年的报告中特别新增了学科策源地和人工智能技术专利。

发布会现场，清华大学文科资深教授、苏世民书院院长、产业发展与环境治理研究中心学术委员会联席主席薛澜教授发布并解读了《国际科技创新中心指数2023》（GIHI2023）指数的评估结果。

根据报告，综合排名前十的城市（都市圈）依次为：旧金山-圣何塞、纽约、北京、伦敦、波士顿、粤港澳大湾区、东京、巴尔的摩-华盛顿、巴黎、上海。其中，北京在科学基础设施方面位列全球第一，超级计算机数量优势显著；粤港澳大湾区以9所200强科研机构、7所世界领先大学位列科研机构全球第一。在人工智能专利技术方面，以北京、粤港澳大湾区为代表的中国城市在有效发明专利总量方面领先全球；在人工智能技术有效发明专利存量前20城市（都市圈）中，中国城市占14席。

清华大学副校长曾嵘在致辞中表示，科技创新正在以其惊人的力量助推引领产业发展、经济新增长，广泛而深刻地重塑着国际创新格局。加强国际科技合作，是深入推进共建人类命运共同体的必然选择，也是国际科技创新中心建设的使命担当。北京和其他亚洲城市在科技创新领域快速崛起，更需要在国际科技创新合作方面发挥重要作用。

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