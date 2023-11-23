人民网北京11月23日电 （记者李依环）日前，教育部网站公布了对十四届全国人大一次会议第2628号建议的答复。针对“关于尽快实施午休‘舒心躺睡’工程的建议”，教育部表示，充足的睡眠时间，对保障学生身心健康发展非常重要。下一步将继续引导鼓励支持有条件的地方，统筹现有办学条件和设施设备，因地制宜创造学生午休条件，为学生身心健康发展提供有力保障。

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2017年以来，教育部先后出台了《义务教育学校管理标准》（教基〔2017〕9号）《综合防控儿童青少年近视实施方案》（教体艺〔2018〕3号）《关于印发中小学生减负措施的通知》（教基〔2018〕26号）《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》（教基厅函〔2021〕11号）等文件，要求确保中小学生充足睡眠时间，广泛宣传充足睡眠对于中小学生健康成长的极端重要性，提高教师思想认识，教育学生养成良好睡眠卫生习惯；结合实际情况合理确定中小学作息时间，合理安排课间休息和下午上课时间，有条件的地方和学校应保障学生必要的午休时间。

2023年6月，推动中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，明确提出各地区在推进学校建设标准化的同时，可结合实际支持学校适当扩大教室学习活动空间和体育运动场地，为非寄宿制学校提供学生就餐和午休条件。

教育部在答复中提出，目前，不少地方已经结合具体实际，开始了校内午休的探索实践。例如，山西逐步在全省城市主城区和县城公办非寄宿制小学提供午休及午间活动服务。郑州市郑东新区教文体局鼓励学校将多功能室、阅览室、体育馆等场所在午休时间向学生开放，配备午休设施，加强午休管理，提高学生午休质量。山东省实验小学在教室四周安装靠墙式折叠收纳床柜，折叠为柜、拉开为床，改善学生睡眠条件。

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