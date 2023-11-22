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中国人民大学—新加坡管理大学全球论坛在京举行

2023年11月22日16:12 | 来源：人民网-教育频道
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中国人民大学—新加坡管理大学全球论坛在北京举行。中国人民大学供图

人民网北京11月22日电 （记者李昉）近日，中国人民大学—新加坡管理大学全球论坛在北京举行，主题为“绿色金融与治理：从承诺到行动”，海内外专家学者和业界人士出席论坛并发表演讲。

中国人民大学党委常委、副校长叶康涛指出，本次论坛涵盖了绿色金融规划、实践和持续性发展的全周期要素，推动绿色金融健康发展。中国人民大学充分发挥在人文社会科学领域的独特优势，积累了深厚的交叉学科知识，为绿色金融的研究和教育工作奠定了坚实基础。

新加坡管理大学教务长柯莫西指出，要建立一个可持续发展的世界，就要聆听来自学界、决策层、商界等不同观点和态度，交流思想，从各自经验与实践中提炼有价值的观点，真正做到政、学、企联盟，挖掘各界资源，提高整合能力。今后，新大将继续鼓励创新创业，充分利用校友资源，以及陆续在重要亚洲城市雅加达、曼谷等地设立的海外中心，增进各界联系，努力搭建学术界与产业界的沟通之桥，为应对当前和未来的全球挑战提供有力的跨学科见解与解决方案。

中国人民大学生态金融研究中心副主任、环境学院教授蓝虹表示，绿色金融是生物多样性危机治理的必要工具，目前中国对绿色信贷、绿色债券、绿色基金等进行了工具和产品创新，以适应金融支持生物多样性的融资需求，并开发出了“碳汇+生物多样性”等创新绿色金融工具。全球极端天气事件的增加凸显全球“碳中和”目标的紧迫性，中国的绿色金融政策和行动正在发挥巨大作用。

据悉，会议由中国人民大学和新加坡管理大学联合主办，财政金融学院和中国财政金融政策研究中心承办，国际货币研究所（IMI）协办。

(责编：李昉、熊旭)

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