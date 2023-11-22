人民网北京11月22日电 （记者郝孟佳）近日，教育部网站发布“对十四届全国人大一次会议第0609号建议的答复”，就“关于把体育学科由副科变主科，免费发放小学体育课本的建议”作出答复。

针对“把体育学科由副科教学变为主科教学”的建议，教育部表示，国家课程方案规定开设的科目，没有主次之分。各科目都有其独特的育人价值，彼此间不能替代，同时各科目又相互配合，协同育人，确保培养目标的达成。体育与健康课程是基础教育课程体系的重要组成部分，《义务教育课程方案（2022年版）》中规定“体育与健康”的九年总课时占比是10%-11%，高于美国、澳大利亚、德国、俄罗斯、韩国、日本、芬兰、英国、加拿大等国家，体现了我国中小学课程设置对体育与健康学科的高度重视。

针对“把小学体育课本列为免费教材”的建议，教育部回应，2015年11月，《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号），规定“对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费（统称‘两免一补’）”。体育与健康教材作为国家课程教材一直就是中央全额承担的免费教材。

关于“中学体育课本由循环教材更改为人手一册的免费教材”，教育部称，推行免费教科书循环使用制度是落实《中华人民共和国义务教育法》的重要举措。循环科目由教育部、财政部根据实际情况共同确定。关于将中学体育课本由循环教材更改为人手一册的免费教材建议，教育部还要跟财政部等相关部委沟通，积极推动调整和完善相关政策，切实做好义务教育阶段学生免费教学书的保障工作。

此外，对于“统编每学期体育教材”的建议，教育部表示，2001年5月，根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》（国发〔2001〕21号），实行国家基本要求指导下的教材多样化，即“一纲多本”。2016年，根据中央要求，对义务教育道德与法治（思想政治）、语文、历史三科教材实现统编统审统用。对于是否统编体育与健康教材，还需要按照中央决策部署，根据义务教育改革发展需要来确定。

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