原标题：世界大学生创新创业基地举行“互联网+”大赛成果对接会

11月中旬，世界大学生创新创业基地2023“互联网+”大赛成果对接会在西部科学城重庆高新区举行。此次活动是世界大学生创新创业基地的首场大型活动。

此次对接会共有成渝两地70余所高校的大学生创业者代表及40余家企业、科研院所、投资机构参加，设有启动仪式、大咖分享、项目路演、成果对接等环节。启动仪式上，22个首批入驻世界大学生基地的项目进行了集中签约，涵盖智能网联新能源汽车及核心器件、软件和信息服务、新型智能终端、生物医药、机器人等多个行业领域。

成果对接环节中，来自川渝两地高校的“新型柔性显示电路板”“安全高性能锂金属电池”“面向6G的新一代高速通信技术”等30个历届“互联网+”大赛获奖作品带来了集中展演，获得企业、科研院所、创投机构负责人的高度评价。

据了解，世界大学生创新创业基地以“面向世界、部市共建、贯通资源、打造标杆”为总体思路，按照“1+N”的建设模式，在科学谷建设中心区。该基地以科学城28所高校创新创业基地、各类创业孵化载体为联动区，以该市创新创业载体为拓展区，辐射全国和海外高校。中心区配套科学谷党群服务中心、会议中心、人才公寓、酒店、商业等空间，将形成集交流、培育、实训、孵化、展示、对接等功能于一体的40万平方米国际化创客社区，打造世界大学生创新创业基地对外综合展示窗口和世界大学生创新创业交流、合作、综合统筹服务中心。

目前，基地已构建“产学专金介政”联动体系，组建大学生创新创业联合体。“校内—校外—孵化器—加速器—产业园”全程接力，形成从学校到产业的创新创业“生态闭环”。基地还建有创新创业统筹、资源、活动三个平台，持续为大学生创业项目配备优质资源和渠道，并提供创业创新大赛、全球性高峰论坛等交流展示平台。此外，基地还搭建政策支撑体系，从人才、创新、产业等五个方面发力，出台完善相应政策，已基本形成创新创业项目从高校到企业、从孵化器到加速器再到产业园区的全方位全周期政策体系。

（记者雍黎）

(责编：郝孟佳、李昉)