人民网北京11月15日电 （记者郝孟佳）近日，首届教育社会学青年学者论坛在桂林召开。广西师范大学校长孙杰远指出，社会是人类进步的基础，社会学是一切科学研究进步的基础，而青年学者是教育社会学研究的重要力量。

全国教育社会学专业委员会理事长、南京师范大学副校长程天君表示，本次论坛的创设旨在继承中国教育社会学百年传统，推进学术研究和学科建设，培养青年人才。“希望与会代表们以文会友、以文参会，自由平等规范交流，贡献学术智慧，体现学科视角，展现青年风采。”

论坛上，华东师范大学终身教授丁钢，全国教育社会学专业委员会副理事长、南京大学教育研究院教授余秀兰，北京科技大学社会学系副教授刘浩，全国教育社会学专业委员会常务理事、广西师范大学教育学部教授王彦分别以“个体与社会发展中媒介化的教育意义”“文化资本研究的反思——兼谈研究的理论创新”“美国教育社会学的前沿与反思”“以中华优秀传统文化涵养‘时代新人’的民族根性”为题作主旨报告。

青年学者们围绕“教育强国与社会治理”“中国教育社会学的百年回顾与未来发展”“个体与社会：教育功能时代审思”三大议题，进行学术汇报和交流，深入研讨了相关领域的热点与难点问题。

据悉，本次论坛由全国教育社会学专业委员会主办，广西师范大学教育学部承办。全国教育社会学专业委员会会员以及来自全国60余所高校的近200名青年学者参与了论坛。

(责编：李依环、熊旭)