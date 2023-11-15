人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

首届教育社会学青年学者论坛在桂林召开

2023年11月15日16:15 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月15日电 （记者郝孟佳）近日，首届教育社会学青年学者论坛在桂林召开。广西师范大学校长孙杰远指出，社会是人类进步的基础，社会学是一切科学研究进步的基础，而青年学者是教育社会学研究的重要力量。

全国教育社会学专业委员会理事长、南京师范大学副校长程天君表示，本次论坛的创设旨在继承中国教育社会学百年传统，推进学术研究和学科建设，培养青年人才。“希望与会代表们以文会友、以文参会，自由平等规范交流，贡献学术智慧，体现学科视角，展现青年风采。”

论坛上，华东师范大学终身教授丁钢，全国教育社会学专业委员会副理事长、南京大学教育研究院教授余秀兰，北京科技大学社会学系副教授刘浩，全国教育社会学专业委员会常务理事、广西师范大学教育学部教授王彦分别以“个体与社会发展中媒介化的教育意义”“文化资本研究的反思——兼谈研究的理论创新”“美国教育社会学的前沿与反思”“以中华优秀传统文化涵养‘时代新人’的民族根性”为题作主旨报告。

青年学者们围绕“教育强国与社会治理”“中国教育社会学的百年回顾与未来发展”“个体与社会：教育功能时代审思”三大议题，进行学术汇报和交流，深入研讨了相关领域的热点与难点问题。

据悉，本次论坛由全国教育社会学专业委员会主办，广西师范大学教育学部承办。全国教育社会学专业委员会会员以及来自全国60余所高校的近200名青年学者参与了论坛。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部