原标题：武汉大学成立华中首个前沿交叉学科研究院

11月中旬记者获悉，华中地区首个前沿交叉学科研究院日前在武汉大学成立。

武汉大学校长张平文表示，推动学科交叉研究和培育交叉学科，对于实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国、推进中国式现代化具有十分重要的意义。

国家自然科学基金委交叉科学部主任、北京大学前沿交叉学科研究院（以下简称北大叉院）院长汤超表示，科学进步离不开跨学科的交叉与合作，而前沿交叉学科研究院正是这种合作的平台和桥梁。北大叉院愿与武汉大学前沿交叉学科研究院（以下简称武大叉院）共同探寻更多交叉学科研究的机会，开展联合课题研究，加强师生交流与合作，共享学术资源，促进学科交叉融合。

湖北省政府教育督导室副总督学王文森说，武汉大学成立前沿交叉学科研究院，对于推进“双一流”建设、开展跨学科研究、培养拔尖创新人才都具有积极意义。他们希望武大叉院积极探索、大胆创新、主动求变，加快形成以需求为导向、以交叉为特色的跨学科人才培养体系和科研创新体系，勇担实现高水平科技自立自强的时代使命。

湖北省科技厅副厅长吴骏表示，面对新时代交叉学科领域的发展机遇，武汉大学组建前沿交叉学科研究院，充分体现了学校的责任担当。湖北省科技厅将全力支持前沿交叉学科研究院的建设发展，全方位为研究院的发展提供服务和保障。

活动现场，武汉大学校长张平文为中国科学院院士周翔颁发武汉大学前沿交叉学科研究院院长聘书。

周翔表示，武大叉院将加快建成人才培养先行区，培养造就具有深厚科学素养和跨学科视野、创造能力强、擅长组织攻关、潜质非凡的复合型拔尖创新人才。加快打造高水平人才队伍，建设战略科学家成长梯队，引育一批前沿交叉领域的引领者、新领域新赛道的拓荒者，实现交叉学科门类高水平人才的快速增长和规模化汇聚。加快建成创新策源主力军，面向国际科学前沿，成为前沿交叉领域科学规律的第一发现者、领跑者，面向国家重大战略需求，成为国之重器关键技术的第一发明者、实践者。

（记者吴纯新 通讯员吴江龙 武柳青）

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