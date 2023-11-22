一路爬行700多级台阶后，当“中国天眼”露出面容时，来自香港的高中生喘息未定就被眼前景象深深震撼，连连感叹道：“哇！‘中国天眼’也太大了，太壮观了！”

此刻，来自香港筲箕湾官立中学（以下简称“筲官中”）的100多名高二年级学生或扶着观景台的栏杆俯身探望，或快步爬上更高一层的观景台，只为能够将目前全世界最大的单口径射电望远镜尽收眼底。

近日，筲官中高二年级学生作为首支赴粤港澳大湾区外的团队，开启香港高中公民与社会发展科必修的内地考察之旅。

出发前，得知即将到贵州参观学习，筲官中的师生不约而同地将“中国天眼”纳入此次内地考察的必访之处。

通体银白色的“中国天眼”形似一口大锅，架设在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县一个名叫大窝凼的喀斯特洼坑里，其全称是500米口径球面射电望远镜，2020年1月11日投入正式运行。

在观景台上，香港学生林嘉盛静静地观察着这个“观天巨目”。此时，牵动着馈源舱的缆索正缓缓移动，表明“中国天眼”正在工作，不停地搜寻着来自外太空的信号。

“比起在天文科普体验馆里的模型，‘中国天眼’不仅巨大，而且还很灵敏，这样的建造工艺绝对是世界一流。”谈到参观感受，今年17岁的林嘉盛抑制不住内心的喜悦。

当得知“中国天眼”不仅是中国科学家自主建造的大国重器，而且还会面向全球科学界开放，一旁的同学张肇霖倍感自豪。

“此前，射电天文学研究一直都是国外领先，但目前祖国的科学家建造的‘中国天眼’后来居上，还服务全世界的科学家，特别了不起。”他高兴地说。

多科学目标漂移扫描巡天、中性氢星系巡天、银河系偏振巡天、脉冲星测时、快速射电暴观测……香港学生认真了解观景台上关于“中国天眼”科学任务和规划的简介。

发现800余颗新脉冲星、首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”、探测到纳赫兹引力波存在的关键证据……中国科学家目前利用“中国天眼”取得不少突破性研究成果。

筲官中校长殷见欢介绍，选择参观“中国天眼”就是要让学生们了解祖国目前在科技领域所取得的成果，让他们开拓眼界。

“科技创新是人才培养很重要的方面，学校希望学生能根植香港、背靠祖国、面向世界，不断提升科技创新的能力。”殷见欢说，也希望能够与内地多多交流科技教育理念，并带回学校，融入学生日常课程教学中。

参观时，香港学生郭臻注意到反射面板上有很多细微的小孔。后来，他了解到这些小孔一方面能将雨水、阳光透向洼地底部，让底部植物生长，从而保持洼地的水土稳定；另一方面能减轻“中国天眼”的自重，让其更加稳固。

“这样的设计理念充分展现了科技与自然的完美结合，让我对建造‘中国天眼’的科学家们更加崇敬。”郭臻说。

担任筲官中物理科主任的余绍辉说，比起在教室里讲授，相信学生们实地参观“中国天眼”受到的启发会更深切，内地和香港科学育人的理念是一致的，希望今后能进一步加强科技人才交流和培养。

两个多小时的参观很快结束了，来自香港的学生们纷纷走下观景台。看着远处连绵的群山以及掩映在夕阳之下格外炫目的“中国天眼”，有些同学还不愿离开。

“‘中国天眼’能够发现人类肉眼发现不了的外太空信息，这不仅拓展了中国人探寻宇宙的视野，也拓展了全人类探秘宇宙的深度和广度。”林嘉盛说。

（据新华社贵阳11月20日电 记者骆飞、褚萌萌）

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