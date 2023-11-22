原标题：上海交通大学在苏州建设产教融合基地

11月19日记者获悉，上海交通大学“苏州人工智能研究院产教融合联培基地”日前在江苏苏州金鸡湖畔正式启动。

该基地将聚焦“产教融合、培养产业应用型人才”，联合当地行业龙头企业，在人工智能、计算机与大数据、电子与通信工程等新一代信息技术相关领域开展人才联合培养。

据悉，该基地将通过构建校企联培的协同育人模式，培养具备坚实的基础理论和宽广的专业知识，掌握解决工程问题的先进技术方法和现代技术手段的创新型、复合型、应用型高端人才。

上海交通大学国家卓越工程师学院副院长张小丽认为，联培基地的启动，将进一步推动苏州与高校的深度合作，对高校实践教学改革有着重要的作用。

作为联培基地教师代表，上海交通大学微纳电子学系副主任贺光辉表示，通过联培基地的建设，可以让老师更好地把教学、科研与产业孵化紧密结合，培养更多既掌握高端技术又能深入了解产业发展与行业应用的高层次应用人才，为地方产业发展提供有力支撑。

据悉，联培基地还将以苏州人工智能研究院技术转移与产业孵化平台优势为依托，深入挖掘地方重点产业研发需求，通过共建联合创新平台的模式为企业发展赋能。

（记者张晔）

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