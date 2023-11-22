新华社澳门11月20日电 （记者刘刚、李寒芳）第十四届澳门青少年外交知识竞赛总决赛20日在澳门教业中学举行，镜平学校、教业中学、濠江中学、圣公会（澳门）蔡高中学分获冠、亚、季、殿军。

本届比赛由外交部驻澳特派员公署和澳门特区政府联合举办，吸引特区34所中学近9000名学生积极参与。

总决赛由深受特区学子喜爱的外交部发言人毛宁视频致辞开场，她希望澳门青年学子不负韶华，努力学习，增长才干，做澳门故事和中国故事的发言人，为祖国外交事业和人类进步事业贡献更多智慧和力量。

外交部驻澳特派员公署特派员刘显法寄语澳门青年学子，要弘扬爱国精神，当好“一国两制”伟大事业的接班人；涵养世界情怀，当好人类命运共同体理念的践行者；锤炼过硬本领，当好强国建设、民族复兴的追梦人。他表示，公署将继续与中央驻澳机构、特区政府和社会各界一道，共同为澳门青年成长成才、干事创业创造良好条件。

澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜致辞表示，希望广大澳门青年胸怀祖国和人民，关心世界大事，立足澳门、背靠祖国、面向世界和未来，勇于实践人生理想，讲好澳门故事和中国故事，服务国家发展，增进人类福祉。

比赛现场气氛紧张热烈，8支参赛队伍在选择题、填空题、抢答题环节展开激烈角逐。论述题环节，参赛队伍采用情景剧、短视频、幻灯片演示等多种形式，就推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大外交议题进行生动阐述，赢得现场阵阵热烈掌声。

最终，前四强脱颖而出。澳门大学附属应用学校、化地玛圣母女子学校、培正中学、澳门坊众学校获得优异奖。

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