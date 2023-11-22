本报记者 赖 睿

余开元指导学生练习川剧基本功。

受访者供图

上世纪80年代，川剧小生余开元凭借在新编历史川剧《轵侯剑》中的精彩表演收获众多奖项，一举成名。

今年是余开元从艺从教60周年。年过七旬的他最近正在重排《轵侯剑》。“我想在下次全国戏剧展演上再现这部经典剧目。”余开元说。

余开元15岁结缘川剧，在舞台上成长为国家级非物质文化遗产项目川剧代表性传承人、国家一级演员。之后，他从台前走到幕后，创办成都艺术职业大学，通过职业教育传承艺术。

梨园显风采

余开元出生在四川泸州一个农村家庭。为补贴家用，他在15岁时报考了泸州川剧团。由于外形俊秀、嗓音清亮，余开元顺利通过考核，进入川剧团学戏。

余开元不仅先天条件好，也非常刻苦。学川剧，形体训练是必修课，很多学员痛得大喊大叫，余开元却咬紧牙关，不哼一声……3个月后，余开元破格进入剧团排戏。

学戏路上，余开元博采众长，先后拜“泸州河”川剧艺术创始人韩成之和川剧小生泰斗袁玉堃为师。1969年，在随剧团赴上海学习时，他反复观摩《智取威虎山》《龙江颂》等经典剧目，从其他剧种中吸收养分。

厚积薄发。1983年，四川省举办“振兴川剧全省第一届调演”。余开元在《轵侯剑》中的表演赢得满堂喝彩，一举斩获所有大奖。在这出戏中，余开元打破界限，虽是文生胚子，也运用武生身段架子，并采用川剧大师张德成老生深沉腔式唱法，成功塑造了汉文帝一角。

之后，余开元随川剧团辗转南北，名声大噪，并被破格保送到中央戏剧学院和全国第四届戏曲演员讲习会深造。1985年，在全国戏曲观摩比赛中，余开元主演的《轵侯剑》再次捧回国家大奖。

从艺以来，余开元主演了《绣襦记》《轵侯剑》《打金枝》等上百部川剧剧目，塑造了上百个形象鲜明的角色。余开元的演出频频获得肯定，有人称赞他“博而能精，立像传神”，张庚、郭汉城、阿甲等戏剧名家也称他为“巴蜀第一小生”。

办学为传承

在艺术生涯如日中天的时候，余开元却从“梨园”转身“杏坛”，投身教育办学事业。

川剧是四川的文化瑰宝，但随着时代发展，也面临着后继乏人的困境。“我这辈子无怨无悔，就怕川剧没人传下去了。”余开元说。他深知，今天的戏剧人才，不仅需要师父的口传心授，还需要完备的文化素养和理论水平。因此，系统的艺术教育尤其重要。

1999年，余开元拿出全部积蓄，创办成都艺术职业大学。“当初办学，心里其实也没有底，但办法总比困难多。”余开元说。经过20多年艰苦奋斗，学校逐渐进入良性循环发展期。2018年，学校顺利升格为本科层次职业教育高校；2022年，学校获批学士学位授予单位。

作为第十二届全国人民代表大会代表，余开元在办学中始终以传承中华优秀传统文化为己任。他在学校筹建戏剧学院，培养川剧演员，凡是学习川剧艺术的学生学费全免，并对特别困难的学生给予重点帮扶。他还带领学校艺术团前往韩国、澳大利亚、美国等国参加比赛和演出，扩大川剧影响力。

2015年，成都艺术职业大学眉山校区建成启用。新校区位于眉山市青神县，当地具有悠久的竹编文化。在余开元的建议下，学校与眉山市青神县共建“竹艺研发中心”，推动青神县竹编传承发展。

近年来，成都艺术职业大学打造“川剧+乡村设计”专业群建设，以精神文明建设为切入口，用艺术推动乡村振兴。

尽管工作繁忙，余开元仍然坚持上课、带徒。在他的指导下，数名弟子获得中国戏剧梅花奖，成为国家一级演员。“我正在制定一个帮扶计划，筛选一批边远地区或是家庭困难的学生组成戏剧班，免费学习传统戏剧，不仅让他们有一门生存技艺，也为传统戏剧培养更多接班人。”余开元说。

(责编：李昉、郝孟佳)