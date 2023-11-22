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浙江省宁波市真诚引才，悉心育才——

一场招聘对接百名博士

单峻峰
2023年11月22日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　11月3日，在华中科技大学同济医学院，浙江宁波卫健系统武汉高层次人才专场招聘会吸引了400余名来自华中科技大学、武汉大学等在校大学生参加，210余人达成了初步意向，对接的百余博士毕业生中，有43位达成了就业意向。

　　招聘活动别开生面，宁波各大三甲医院的当家人现场推介自己医院平台的特色优势。卫健委主任现场推介政策、送出青年人才礼包。武汉校友现身说法，向学弟学妹们介绍宁波的发展环境、事业前景、生活人文，表达了宁波对青年人才的衷心欢迎和满满诚意。

　　王一茹是华中科技大学附属同济医院肾内科博士毕业生，在现场深度交流后，对宁波有了更加直观的了解，当场达成意向去宁波发展，期待开启新的职业生涯。

　　“宁波是一座与人才双向奔赴的圆梦之城。”宁波市卫生健康委主任俞曹平介绍，对此次招引的高层次人才，宁波提供了从生活补贴、安家补助、购房补助等全方位人才补助方案，帮助他们解决后顾之忧。2022年，宁波各大医院新引进人才2437人，其中硕博士62人。

　　招聘会当日，宁波市卫健委与华中科技大学同济医学院签订校地合作协议，与宁波人才发展集团签订战略合作协议，通过政府与企业、学校三方合作，共同服务高校毕业生就业，推进宁波“医学高峰”建设。作为制造业大市和创新之城，在“医学高峰”计划上，宁波积极发力，已基本建成系统的“高端—后备—基础”人才培养体系。

(责编：李昉、郝孟佳)

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