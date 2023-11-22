原标题：展示多样行业职业生态

《令人心动的offer》连出五季，微博话题阅读量累计突破180亿；《老板不知道的我·老友季》首期收视率专题排名第一……近期播出的职场综艺节目通过展现、还原真实职场，拓展职业边界，分享职场信息，在年轻群体中引起共鸣。

“职场+”成为创作新趋势

从早期央视经济频道推出的大型人力资源节目《绝对挑战》，记录企业真实的招聘过程；到互动求职类节目《职来职往》《非你莫属》等，职场节目的影响力逐渐提升。

随着行业发展，“职场+”模式逐渐成为职场综艺节目创作新趋势，通过多角度聚焦、多形态呈现不同行业的真实职场，促进职场综艺节目的创新升级。2019年腾讯视频推出的职场综艺节目《我和我的经纪人》，以职场真人秀的方式将演员的幕后故事搬到前台。2020年江苏卫视推出职场招聘类节目《我们签约吧》，揭秘网络达人带货生态链，呈现“互联网+”经济生态下的职场新变化。2022年开播的职场观察节目《跃上高阶职场》，以广告行业为背景，还原真实的职场竞争生态。

中国人民大学新闻学院副教授何天平认为：“观众既想一睹真实职场生态，又想了解陌生行业的细节，更希望在节目中获得情感共鸣与有效启示。”

近期播出的职场纪实观察对谈节目《老板不知道的我》从八组真实职场上下级切入，让老板和员工坐下来面对面交谈，探讨复杂职场关系中的困惑和矛盾。聚焦猎头的职场真人秀《嗨，城市猎人》、法医职场纪实节目《初入职场的我们：法医季》等节目以不同节目形式展示了多样行业职业生态。

这些职场综艺节目应时而变，展现了不同行业的特点与挑战，既满足了观众个性化的观看需求，也提供了职场信息分享、就业指导。

引发观众的共情

随着大量同类题材节目同时出现，职场综艺节目开始探索破解同质化困境的路径。一些节目从职场垂直领域入手，聚焦外交官、算法工程师等小众职业，用新鲜的职业内容吸引观众；一些节目走入“泛职场”综艺赛道，用技艺比拼、创新创业找到节目立足点；还有一些节目聚焦更扎实、更有深度的选题，将镜头对准普通人的职场故事，展现普通人成长成才的心路历程，尤其是直面升职加薪、能力瓶颈、人际关系等与观众息息相关的职场话题，引发观众的共情与认同。

职场观察真人秀《合伙吧少年》真实地记录了普通实习生在民营餐饮企业的实习经历。从第一次上班的紧张腼腆，到工作汇报失误时的崩溃流泪，再到收获进步和认可时的喜悦……节目组都一一记录，让成长线清晰可见，也让节目变得真实可感，引发年轻观众的共鸣。《老板不知道的我·老友季》以丰富的纪实内容直面问题、深度对谈。该节目出品人赵鹏表示：“这一季我们希望借由‘职场老友’这一切面，去探讨职场中更复杂的问题解法。”

职场综艺节目接地气，主动书写普通人的职场生活和奋斗历程，敏锐地探察他们的困境与心态，温暖细致地回应他们的情感诉求。

讲述普通人的职业生活

职场综艺节目讲述了普通人的职业生活和个人成长。江苏卫视《闪闪发光的你》第二季以投资银行行业为切口，引入“带教团”与嘉宾，涵盖金融学者、财经作家、教育行业创业者等多种身份，从各自的从业经历出发展开讨论，为实习生提供专业指导。

“职场综艺节目凭借准确把握和拆解困境，观照社会现实，对于塑造年轻群体积极的职场态度和行为发挥着重要影响。”北京师范大学艺术与传媒学院青年教师史哲宇说。

（记者 牛梦笛 通讯员 李周婧子）

(责编：李昉、郝孟佳)