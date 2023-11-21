人民网北京11月21日电 （记者郝孟佳）近日，中国地方教育史志研究会2023年学术年会在桂林举办。本次年会以“中华优秀教育传统与教育强国建设”为主题，与会代表就中国地方教育史志研究中的热点与难点问题展开深入的研讨与交流。

中国地方教育史志研究会2023年学术年会。学校供图

广西师范大学校长孙杰远在致辞中指出，中华优秀教育传统极其重要，如果对中华优秀教育传统文化缺少挖掘，就不可能有中国自主的教育理论与实践体系。

“研究会要重视发挥组织功能，整合相关资源，不断提高研究水平和创新能力。”中国教育科学研究院副院长陈如平说，“要服务社会，发掘历史文化资源，以史育人、以志育人，服务国家、社会、区域和学校的发展。”

中国教育学会副会长、华东师范大学教授李政涛认为，将中华优秀教育传统置于教育强国的背景下，将教育强国扎根在中华优秀教育传统的根基中，中国教育研究与发展必定会迎来新的学术体系和话语体系。

中国地方教育史志研究会会长高宝立表示，中华优秀教育传统彰显了中华民族的文化底蕴，是新时代传承和弘扬中华文化、建设教育强国的宝贵资源，对于坚持文化自信、推进文化创新、促进国家发展有着不可替代的作用。

会上，国家教育行政学院教授于建福、中国教育科学研究院研究员储朝晖、浙江大学教授刘海峰、浙江大学教授田正平、中国科学院大学教授孟建伟、广西师范大学校长孙杰远分别作题为“根植中华文化沃土，涵养教育家精神品质——从国家教育行政学院校园文化说起”“教育强国建设需要培养有文化传承的现代人”“中国教育传统与教育强国建设”“底色·基石·津梁——试论近代教育家与中国优秀传统文化”“从中华优秀传统文化谈文化自信”“中国古代教育: 一种弥漫的教育理论与实践”的报告。

会上还成立了文化与共生教育研究会分会，并为《共生教育研究》集刊创刊揭牌。孙杰远提出，共生是中华文化的特质，是人类文明的基本思维方式，也是实现中华民族伟大复兴、构建人类命运共同体的基础。文化与共生教育研究分会的成立将有助于中华传统文化的传承与教育强国的发展。

据悉，本次年会由中国教育科学研究院作为指导单位，中国地方教育史志研究会、广西师范大学主办，广西师范大学教育学部、广西民族教育发展研究中心、中国教育科学研究院教育史研究所承办，共200余人参加了年会。

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