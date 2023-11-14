人民网北京11月14日电 11日-12日，2023年湖南省高校学生跨文化能力大赛在湖南师范大学外国语学院举行。大赛以“坚定文化自信、增进国际理解”为主题，经过激烈角逐，湖南师范大学、湖南工商大学、中南林业科技大学学生将代表湖南省参加2023年全国高校学生跨文化能力大赛。

据悉，本次比赛共有17所高校的代表队在网络初赛中脱颖而出，进入现场比赛环节，另有3支国际学生队参与展示。在现场，参赛选手用京剧、川剧变脸、中国白酒等中国文化元素声情并茂地讲述中国故事，展现了优秀的多元文化理解能力、丰富的中国文化与跨文化知识储备、出色的跨文化交际能力。

经过复赛、决赛知识问答、情境评述、回答评委提问、讲述中国故事等环节，湖南师范大学、湖南工商大学等六支参赛团队获得本科组一等奖；长沙职业技术学院参赛团队获得高职组一等奖；国际学生组中南大学代表队获得未来中国通奖；湖南师范大学代表队获得文化使者奖；湘潭大学代表队获得友谊之桥奖。

湖南省教育厅高等教育处负责人表示，大赛坚持立德树人根本任务，以服务国家战略、促进人才培养为导向，致力于培养知中国、爱中国、懂中国的时代新人，为湖南省高校师生提供了一个展示跨文化能力、交流跨文化教学经验的平台，为向国家和社会输送具有中国情怀、国际视野、专业本领、跨文化沟通能力和全球胜任力的复合型国际化人才奠定了坚实基础，提供了有力保证。

据介绍，本届大赛由湖南省教育厅主办、湖南师范大学承办。经过多年积淀，高校学生跨文化能力大赛已成为检验湖南省高校英语教学水平，推动教学实践融合，增强学生跨文化意识，营造跨文化学习氛围的重要平台。（李依环、董飞、黄晓琪）

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