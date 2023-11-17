人民网上海11月17日电 医学与人工智能的结合不是简单的物理叠加，而是深度融合的化学反应。如何让人工智能的开发者了解医疗从业人员的痛点和需求？如何让医疗从业人员相信人工智能的精准性和安全性？医学人工智能在未来又会有怎样的发展？

近日，由同济大学和德国慕尼黑工业大学共同主办，同济大学附属同济医院承办的中德医学人工智能大会——“弥合开发者与医疗实践者之间的鸿沟”拉开帷幕。本次大会为人工智能开发者及医疗从业者提供了一个学术交流平台，与会人员围绕医学人工智能领域中的前沿热点话题展开主题报告和圆桌讨论，旨在促进人工智能开发人员和医疗从业人员之间的协作和理解。

近年来，医学人工智能在全球发展得如火如荼，其应用主要体现在智能诊疗、智能影像识别和智能药物研发等方面。医学人工智能在医学领域的运用与发展，不仅有技术层面的革新，还有医疗服务模式的转变。

同济大学附属同济医院院长程英升介绍，同济医院对如何贯彻医学新发展理念、推动高质量发展高度重视。目前，医学影像科实现人工智能辅助诊断胸部病变：肺结节、肋骨骨折、肺炎；人工智能联合血管CTA、CTP技术诊断血管性病变：胸痛三联征、脑卒中；实现大动脉、冠状动脉、颅颈部动脉病变的诊断及评估：栓塞、夹层、斑块、狭窄、钙化积分以及脑卒中评分。

“医院通过借助场景中台实现多源数据的互联互通及多系统集成、以数字孪生实现建设全过程三维动态管理及全方位虚拟仿真、以人工智能的协作研发及应用实现医疗、管理和服务的智慧管控。”程英升说，从智慧后勤管理到智慧手术，再到智慧病房无人支持服务系统，医院都做出了综合性探索。

(责编：李依环、熊旭)