人民网银川11月17日电（李甜甜）11月17日，宁夏医科大学举办2024届毕业生秋季就业双选洽谈会，此次双选会共邀请94家用人单位参加，其中区内60家（含24家医院或医疗单位），区外涉及14个省市、自治区的34家单位（含21家医院或医疗单位），共提供各类就业岗位2369个，硕士及以上学历岗位737个，涵盖宁夏医科大学所有专业。

毕业生岗位咨询。人民网 李甜甜摄

据介绍，此次双选会是宁夏医科大学2024届毕业生首场线下大型招聘会，为充分发挥校园招聘主渠道作用，学校提前向长期合作的医疗卫生机构和行业内龙头企业精准对接，积极主动为用人单位和毕业生搭建就业平台。招聘会现场设置政策宣讲服务台、简历门诊服务台、征兵咨询服务台。

毕业生了解岗位情况。人民网 李甜甜摄

此外，宁夏医科大学还开展“访企拓岗促就业”“校园招聘月”“就业促进周”“百日冲刺”系列活动。由校领导带队赴区内各市卫健部门，召开就业供需对接会，带领毕业生走入区内各医院，实地了解医院情况，帮助毕业生安心就业。同时，举办空中双选洽谈会、专场招聘会30余场，提供就业岗位6800余个，通过微信公众号、8期“直播送岗”推送就业信息。

招聘人员向学生介绍岗位情况。人民网 李甜甜摄

“双选会上可供选择的招聘单位挺多的，也为我们毕业生提供了更多的就业机会。”宁夏医科大学临床医学院麻醉学专业学生马玉花说。

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