人民网北京11月17日电 （记者李依环）今天，北京市教委组织召开2023年北京市职业院校教学管理“促创新、补短板分类提升计划”总结交流会，来自教育部、北京市（区）教委等相关部门的负责同志，以及职教领域专家和职业院校代表等200余人现场参会。

据悉，今年以来，北京市教委组织全市职业院校深入开展教学管理“促创新、补短板分类提升计划”，设置“谋实招、促创新”与“补短板、强效能”两个版块，旨在推动各院校依据本校优势特色与痛点、难点问题，针对性制订创新提升的实招，针对性制订补短板方案，以更具个性化的方式提升北京市职业院校教学管理水平。

该计划启动以来，北京市教委共收到56所职业院校提交的材料，累计修订完善相关制度320个，收集典型案例277个。最终，北京市教委评选出“谋实招、促创新”版块获奖院校27所，“补短板、强效能”版块获奖院校37所，其中两个版块均获奖的院校共21所。

“‘分类提升计划’分类实施、务实推进，个性化提升成效显著，形成和发掘了一批特色典型案例、优秀经验与建设成果，为全国职业教育提升学校整体治理能力、管理能力，提供了整体系列规划、分阶段推进的‘北京模式’。”北京市教委副主任柳长安指出，近年来，北京职业院校教学管理能力得到了全面提升，取得了扎实成效。

对于如何进一步推进现代职业教育体系建设改革，柳长安认为，第一，要全面革新升级发展理念，贯彻落实党的二十大精神；第二，要主动融入首都高质量发展格局，强化对“新京十条”落实落地，提升职业教育人才培养供给与经济社会发展需求的匹配度；第三，要大力提升职业学校关键办学能力；第四，要积极探索产教融合校企协同育人模式改革；第五，要加快推进职业教育数字化转型。

活动开幕式上，北京社会管理职业学院、北京戏曲艺术职业学院、北京财贸职业学院等10所获奖院校代表分享了“分类提升计划”建设成果。此外，当天同期举行分论坛环节，各院校围绕教学管理的重点、难点问题开展交流，共同探讨职业教育教学管理提升的方法和路径。

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