《中国自然资源发展报告（2022）》发布会现场。中国地质大学（北京）供图

人民网北京11月17日电 （记者李依环）中国地质大学（北京）16日举行的第二届自然资源战略发展高端论坛上，该校自然资源战略发展研究院正式发布《中国自然资源发展报告（2022）》（以下简称《报告》），旨在为自然资源治理研究提供新的思路和方法，为构建更有韧性的能源资源系统和实现“双碳”目标提供科学支撑。

据悉，《报告》是中国地质大学（北京）首个中国特色新型高校智库自然资源战略发展研究院的系列成果之一，以实施“双碳”战略为目标，以基础数据为重点，以实践案例为补充，力图充分反映当前自然资源治理的主要成就和存在的问题，进而提出切合实际、符合国情的对策建议。

《报告》分为综合篇、专题篇和案例篇三个部分。综合篇系统梳理了土地资源、矿产资源、水资源、生物资源、气候资源和海洋资源六大基本类型自然资源发展的总体趋势和自然资源治理发展趋势；专题篇从战略性矿产资源供应安全角度探讨了“双碳”战略面临的重难点；案例篇剖析了30个资源型城市的韧性水平和转型发展路径。

会上，中国地质大学（北京）自然资源战略发展研究院常务副院长葛建平系统介绍《报告》主要成果。《报告》显示，2020年至2022年间，我国矿产资源储量、产量和消费量呈现增长趋势；我国海洋矿产资源开发稳步推进，海洋能开发潜力巨大；我国新能源产业提质增效，能源绿色低碳转型稳步推进；我国战略性金属产业链的国际竞争力总体为中等水平；其他自然资源发展态势良好，为“双碳”目标实现提供助力。

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