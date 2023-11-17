赵婀娜

“2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，由有关高校从在校生中遴选培养”“2024年起，高水平运动队考生文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩；专业测试全部纳入全国统考，由体育总局牵头组织实施，高校不再组织相关校考”……近日，教育部办公厅印发《关于做好2024年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》（以下简称《通知》），反映高校招生选拔机制改革诸多新动向、新趋势，回应了社会各界期待。

考试招生制度是国家基本教育制度，是人才培养的枢纽环节，关系到国家发展大计，关系每一个家庭的切身利益，关系亿万青少年学生前途命运。特殊类型考试招生是高校考试招生工作的重要组成部分。一方面，该招生类型是具备艺术、体育等特长的学生成长发展的重要途径；另一方面，特殊类型考试招生工作能否阳光有序推进，事关整体高校考试招生工作的科学公正。《通知》对艺术类、体育类考试招生工作进行了系统性、全局性的改革，旨在通过规范特殊类型招生，夯实高考招生的公平公正。

近年来，我国高校高水平运动队建设和艺术类专业人才招生培养取得了明显效果、积累了宝贵经验，但在考试招生、在校管理等方面仍有改进空间，比如高水平运动队考试招生，存在个别学生文化成绩和体育竞技水平偏低，个别高校考试组织不规范、在校管理不严格，个别地方运动员技术等级证书造假等问题；又如艺术类专业考试招生，存在学科专业布局待完善、部分考生重专业能力轻文化素质、艺考培训市场虚火过旺且不规范等问题。优化招考办法、严格招生政策、严肃招生纪律，是确保高考公平公正的必然要求，是加快建设高质量教育体系的内在要求和时代呼唤。

改革后的特殊类型招生工作，较好地兼顾了招生选拔的公平与效率。《通知》既尊重学生在艺术与体育方面的兴趣特长，为学生提供公平发展的机会和健康成才的通道，也充分尊重相关高校在人才培养方面的探索实践，支持少数专业特色鲜明、人才培养质量较高的艺术院校，经批准可在省级统考基础上组织个别专业校考。同时，强化招考办法和招生政策的公平性，比如进一步加强统考统测，严格选拔标准，引导高校不再盲目组织校考；在考试组织中严格考试监督管理，建立健全校外评委制度、考评人员回避制度、“黑名单”制度等，坚决消除利益交换空间。

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。《通知》着眼于落实立德树人根本任务，较好体现了科学性与系统性。比如，引导根据不同专业人才选拔培养要求采取不同的考试方式，艺术史论等专业直接依据高考成绩录取，大部分艺术类专业依据高考文化成绩和省级统考成绩录取。同时，从人才全面成长出发，强化提升文化底蕴，进一步提高对艺术体育类考生的高考文化成绩要求，加强人文综合素质考查，着力选拔培养全面发展的高水平艺术体育人才。

教育公平是社会公平的重要基石，招生公平是教育公平的重中之重。从合理划定特殊类型招生最低录取文化课分数线，到提高体育、艺术类招生的专项测试要求和文化课成绩录取要求，从不得将社会机构和公司提供的测评结果与招生工作挂钩，到不得降低报考条件、不得放宽资格审核标准，我国特殊类型招生机制改革一直不断推进。杜绝招生腐败、确保高考招生公平公正，是教育改革向纵深推进必须啃下的“硬骨头”。不断完善高校招生选拔机制，办好人民满意的教育，必能以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基。

《 人民日报 》（ 2023年11月17日 06 版）

(责编：李昉、孙竞)