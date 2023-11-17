本报记者 贾平凡

11月13日至15日，以“新时代、新征程、新潮青、新发展”为主题的第十一届国际潮青联谊年会（以下简称“年会”）在北京国家会议中心举行。本届年会由北京潮商会主办、北京潮商会青年委员会承办，来自20多个国家和地区200多家社团以及国内28个省、自治区、直辖市的1500多名海内外潮籍青年代表齐聚一堂，共商国际潮青发展大计。据悉，本届年会举行了国际侨青发展论坛启动仪式暨《全球侨青传承发展中华文化报告》（以下简称《报告》）发布仪式。《报告》主要内容涵盖：针对当前全球侨青和潮青的发展中存在的问题、需求和期望等状况进行大调研深分析；重点围绕“潮青群体在中华文化海外传承发展中的角色”主题深入调研，并在调研基础上积极建言献策。

11月13日下午，全球潮团会长、团长交流会召开，从海内外各地风尘仆仆汇聚北京的潮青社团领袖欢聚一堂，共话国际潮青的发展成就，共商未来发展大计。

第十一届国际潮青联谊年会筹委会主席、北京潮商会青年委员会会长陈思宇在交流会上表示，愿同国际潮青联合会和海内外潮青潮人潮团代表共同努力，为世界呈现一届潮青盛会，为海内外潮青大联合大发展作出新贡献。

国际潮青联合会会长李奕标在会上提出四点建议：一是要团结汇聚更多具有代表性、实力强、重诚信的优秀潮青，建设高质量的理事会；二是要推动潮青参政议政，积极融入国家发展大局，在做好新时代“侨”的文章中发挥重要作用；三是要打造潮青新文化、增强潮青凝聚力、培养潮青创新力、提升潮青影响力；四是要做大做强引领型、服务型、合作型、集团化的国际潮青平台。

北京潮商会执行会长、第十一届国际潮青联谊年会共同主席周建轩在会上介绍了“潮商东盟投资基金”的相关情况：为响应共建“一带一路”倡议，在全国工商联的支持下，北京潮商会和深圳市潮汕商会等15家海内外潮属社团共同发起成立“潮商东盟投资基金”。目前，基金已获得私募资产配置类牌照和人民币海外投贷基金牌照。他还指出，人民币海外投贷基金是跨境投资的重要金融工具，也是潮商东盟基金落实汇聚社会资本，参与共建“一带一路”倡议的重要抓手之一。希望得到更多潮商企业的积极响应，携手合力做出潮商的贡献。

11月13日晚，年会在北京国家会议中心为海内外嘉宾举办了隆重热烈的欢迎晚宴。晚宴现场颁发了第十一届国际潮青联谊年会荣誉主席证书及功勋奖章。接续举行的年会专场文艺晚会上，充满喜气又风格有别的潮味、京味表演以及潮青对祖国的美好祝愿，把晚会的气氛推向高潮。

11月14日上午，第十一届国际潮青联谊年会开幕式举行了庄严的迎国旗、升国旗仪式，会上举行了由海内外主要潮青组织联合发起的“助力全球侨青发展，共同开创美好未来”倡议书签署发布仪式以及潮青发展基金启动仪式、京潮奖助学金颁发仪式。

当天下午，年会举行了全球潮菁对话论坛、国际侨青发展论坛、环保与社会责任论坛等多个平行论坛，包括联合国官员、学者、潮团领袖、潮青翘楚、商界精英等嘉宾参与了各论坛的宣讲、讨论，从人才引进、经贸合作、促进创业创新、可持续发展等议题以及弘扬中华文化、发挥侨青侨领模范作用等多个维度展开积极交流，共同商讨构建全球潮青侨青团结合作网络。

11月14日晚，李奕标在年会闭幕式上宣布，第十二届国际潮青联谊年会将于2025年由马来西亚潮州公会联合会青年团主办，并举行会旗交接仪式。11月15日，年会启动了“读懂中国·寻根之旅”活动，组织参会的海外侨胞到陕西、河南、潮州、汕头等地实地参访，感受博大精深的中华文化。

据悉，国际潮青联谊年会于1999年在中国香港举行首届会议，其后每两年在不同国家的城市举行。

(责编：李昉、孙竞)