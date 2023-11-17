原标题：无锡梁溪： 100个重点项目签约落地

记者11月15日获悉，在江苏省无锡市近日举行的梁溪区第二届发展大会上，100个重点项目集中签约，总投资金额达380亿元。

这些项目涵盖科技人才平台、智能制造、商贸服务、文旅融合等领域，旨在布局产业新赛道，打造“产业新梁溪”。梁溪区正在围绕产业结构“布新”、增长动力“转新”。

据悉，大会总体架构为“1+5+N”，即召开1场发展大会主会议，举办低空经济、数字经济、空天产业发展、千帆大模型暨百度智能云、昇腾人工智能等5个分领域论坛，开展N场商贸洽谈、资源推介、闭门交流等活动。

在会上，该区正式发布《关于梁溪区引进重点产业急需紧缺人才的若干政策意见》《关于梁溪区促进科技创新高质量发展的若干政策意见》，支持建设新型研发机构与高校开展全面合作；成立1000万元“梁溪科技创新合作资金池”；对顶尖人才（团队）给予最高1亿元综合支持，对落地人才工程给予最高500万元项目支持，为科研创新与人才提供最优政策支持。

据了解，会上，国联梁溪消费科技基金、梁溪科技城数字经济产业母基金、国联金沙江空天产业基金、梁溪文化大消费基金等4支新基金设立，将进一步促进梁溪区产业和金融的良性循环，发挥金融撬动作用，带动一批战略性新兴产业在梁溪集聚。

在活动现场，无锡人工智能协同创新基地正式启动；梁溪科技城与深海科学技术太湖实验室就船海智能应用大模型达成合作，并与16家企业签约，全力打造百亿级人工智能产业生态圈和全国人工智能产业应用标杆。（记者郑莉 通讯员孙嘉隆）

(责编：李昉、孙竞)