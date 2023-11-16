人民网北京11月16日电 （记者郝孟佳）15日，由中央音乐学院、中国乐器协会、中共兰考县委、兰考县人民政府共同主办的“兰考古筝进央音”活动在中央音乐学院王府南大殿前举行。作为中央音乐学院第五届“10·15艺术节”的重要环节，本次以“兰考古筝”为着力点和聚焦点，展现了中央音乐学院与兰考县的校地合作新气象。

活动中，百余名师生共同演奏。中央音乐学院供图

中央音乐学院院长俞峰表示，本次活动展示了中央音乐学院文艺帮扶地方的成果，是高校服务社会的一次有效落地，具有深远意义。

活动现场，中央音乐学院师生、中央音乐学院新时代文明实践文艺宣讲师、中央音乐学院新时代文明实践河南兰考基地的古筝学生以及来自全国各地的一线古筝教师等百余名师生为大家演奏了《盛世华筝》《战台风》《焦桐花儿开》《我和我的祖国》四首作品。四首作品缀连成“诗”，既有气势磅礴、万马奔腾的壮观景象，也有传承精神、用心用情的焦桐花开；既有文化交流、文明互鉴的和谐乐章，也有直抒胸臆、质朴表白的深情礼赞。

兰考古筝制作展示。中央音乐学院供图

俞峰介绍，2021年9月，中央音乐学院与兰考县签署校地合作框架协议，携手开启校地合作新篇章。而此次百台兰考古筝走进央音，也再次向人们呈现了音乐帮扶理念在基层、在人民心中开花结果。

记者了解到，泡桐树是制作乐器音板的材料，当年焦裕禄带领兰考全县人民为防风治沙大量种植泡桐树，如今已经成为了兰考人民的致富树。值得一提的是，演奏使用的百架古筝均为兰考制作生产。

兰考古筝制作展示。中央音乐学院供图

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