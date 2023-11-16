人民网北京11月16日电 （记者孙竞）日前 ，清华大学举行物理人才培养“攀登计划”启动仪式。诺贝尔物理学奖获得者、清华大学教授杨振宁在视频致辞中说，物理学的前沿发展方向非常多，分为原理性的和应用性的，二者都会对物理学未来二三十年的发展有很大贡献。杨振宁对参加“攀登计划”的学生寄予厚望，希望大家学有所成。

记者了解到，清华大学物理人才培养“攀登计划”由杨振宁先生提出，中国科学院院士朱邦芬担任首席教授，旨在培养物理学和以物理学为基础的高科技领域一流创新人才，使之成为世界科技发展的引领者、开拓者。2023年4月，清华大学正式发布“攀登计划”招生办法，首届学生于2023年8月入学。

清华大学党委书记邱勇表示，学校将坚定“中国教育是能够培养出大师来的”的自信，不断完善高水平人才培养体系，持续推动基础学科人才培养改革。希望物理系坚持自由探索研究和目标导向研究“两条腿走路”，实现更多原始创新突破，全面提高人才自主培养质量，为国家源源不断培养基础学科领域未来学术领军人才。他勉励“攀登计划”的首届同学们，要坚定理想信念，深怀爱党爱国之心，传承弘扬清华光荣传统，主动培养科学精神、创新能力和批判性思维，探究真学问，勇攀新高峰，努力成长为可堪大用、能担重任的栋梁之材。

朱邦芬表示，清华大学物理系将努力传承“教育救国”“科学救国”的精神，在继承基础科学班和清华学堂物理班成功经验的基础上，把培育拔尖创新人才的工作不断推向前进。他鼓励同学们要提高对探索未知世界的兴趣，增强为祖国为人民攀登世界科学高峰的历史使命感，找到合适的前沿研究领域，努力成长为基础科学的世界一流人才。

启动仪式结束后，“攀登计划”指导委员会部分委员和全国部分重点中学校长及物理教师共同参加了“攀登计划”人才培育研讨会，就“攀登计划”人才培养方案、拔尖创新人才培养的大中衔接、学生科学思维和创新性思维培养等问题进行了深入交流和讨论。

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