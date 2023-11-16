人民网北京11月16日电 （记者孙竞）15日，京津冀高校思想政治工作科研联盟成立大会暨“深入学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神 推动新时代高校思想政治工作高质量发展”主题论坛在河北师范大学举办。本次活动由北京市委教育工委发起，北京市委教育工委、天津市委教育工委及河北省委教育工委主办，北京高校思想政治工作研究中心承办，北京交通大学及河北师范大学协办。

会上，三地共同启动京津冀高校思想政治工作科研联盟并发出倡议，号召京津冀高校、研究机构和致力于思政工作研究的个人，坚持合作、创新、协同、育人，围绕高校思想政治工作理论和实践问题，开展科学研究和有关工作，持续推进思想政治教育学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，探索新形势下加强和改进高校思想政治工作的思路举措，推动京津冀高校思想政治教育学科发展和思想政治工作协同创新。

记者了解到，联盟成立后，京津冀三地教育系统将共同促进队伍成长，发挥科研联盟咨询委员会力量，通过举办高水平学术交流、科研培训，促进队伍的互学互鉴；共同用好实践资源，以深化“大思政课”综合改革为契机，用好京津冀丰富的实践资源，加强资源的共建共享；共同深化科学研究，聚焦思政工作共性难题，围绕热点难点，以共同开展课题研究等形式加强科研合作，努力形成一批标志性科研成果；共同研发思政“金课”，探索思政课互研、互听、互讲，不断提升思政课教学质量。

此外，科研联盟还聘请三地高校思政领域专家及学术骨干组建专家咨询委员会。2023年京津冀高校思想政治工作骨干科研培训班同步举行，来自京津冀三地78所高校的100余名思想政治工作骨干参训。

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