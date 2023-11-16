人民网记者 李昉

编者按：近日，“中小学校课间圈养”现象在网络上引发关注。教育部相关负责人对此作出回应，中小学校安排课间休息十分重要、十分必要，有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。“课间圈养”怎么破解？北京小学生们的课间活动情况如何？学校如何保证学生每天的体育运动时间？人民网记者实地探访了北京多所小学，特别推出“课间十分钟”系列报道。

“快看，我跳绳能连着跳十几个不间断！”“走，丢沙包去！”下午2：55分，也是当天最后一个课间，人民网记者在中国传媒大学附属小学低部校区看到，阳光下蹦蹦跳跳的“小豆包”们，正用一张张笑脸为课间活动“打分”。

孩子们利用课间时间跳绳。

据了解，该校低部校区是平房校，学生以一、二年级为主。为充分利用走出教室便可锻炼的校舍条件，保障学生安全，实现劳逸结合，学校研究出台了多项举措，让学生快乐，让家长放心。

“咱们孩子年龄比较小，自理能力和安全意识薄弱，我们会耐心引导孩子们自主选择跳绳、投沙包、丢手绢等体育项目。”二年级一班班主任蔡丹阳介绍，“现在体育活动有体质健康监测，跳绳是其中的一项，可以利用课间让孩子们多跳一跳。有跳绳较慢的孩子，我们也会多表扬、多鼓励，让孩子们有个更好的体质、更大的进步。”

孩子们在课间玩游戏投沙包。

校区主管副校长张振宇表示，为更好地通过课间时间对孩子进行教育和引导，有效落实“把课间还给孩子”的规定，助力学生调节情绪、愉悦身心、防控近视、增强体质，学校层面进行了统筹安排。

“首先确保‘两操一课’的落实，指的是眼保健操、课间操还有体育课，尤其是当日没有体育课的班级，我们会安排阳光大课间的活动。同时，班主任和科任老师每节课做好对接，对学生提供安全保障，指导学生课间有秩序进行活动，合理安排规划好10分钟的时间，既能让孩子充分得到休息，也做好下一节课的课前准备和衔接。学校也会开展精彩课间的评比，对近视新发率比较低的班级以及体质监测成绩平均分较高的班级给予奖励，对学校体育工作作出突出贡献的老师进行表彰，从机制上进行保障。”张振宇说。

据悉，学校为各班划分课间活动区域，既有利于班主任及任课教师组织学生进行课间活动，又能有效避免人员流动带来的安全风险；落实“一日校长巡查”机制，每天由校级干部带领行政后勤人员，加强室外设施排查和人员值守，强化学生安全常识教育，有效降低安全风险。此外，学校还根据低龄学生年龄特点，开设课后网球、武术、健美操等社团；定期组织趣味运动会，跳绳、广播操、接力跑、往返跑比赛等丰富多彩的体育活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)