原标题：打造智能装备制造业人才“摇篮”

近日，记者从江苏省常州机电职业技术学院（以下简称“常州机电职院”）建校60周年高质量发展大会上了解到，该校通过构建校企育人与服务命运共同体，有效推动了学校专业特色群建设，全面提升了高技能人才培养的质量以及学生就业质量。迄今为止，该校学生受到省级以上表彰1300余人次，累计培育出常州“智造”工匠1900多名。

该校党委书记沈琳介绍，常州机电职院面对产业发展新赛道，顺应国家战略和产业转型升级需求，加快构建专业群与产业链对接谱系，已形成“以装备制造产业类专业为核心、制造业服务类专业为支撑”的专业格局，成为江苏及长三角地区智能装备制造业人才的“摇篮”。

近年来，该校力破人才培养方式，不断深化专业建设与产业链融合，重点打造一批引导性教育特色品牌项目，加速培养行业企业各类紧缺高素质技能人才。“我校围绕区域智能制造产业发展和人才需求战略，联合行业龙头骨干企业，集聚政行校企资源，共建人工智能产业学院、精密制造产业学院等五大产业学院分院，组建产业学院理事会架构，让产业学院成为学校与行业企业开展产教融合人才培养、技术服务和社会培训的集聚地和孵化器，打造出‘政产学研用创、共建共享共治’产业学院建设模式。”该校校长许朝山说。

据悉，该校为服务常州新能源汽车及核心零部件产业链，推动产业链向中高端转型发展，面向产品设计、工艺装备规划、装备设计制造等岗位，打破学校专业和人才培养“壁垒”，加速建立综合岗位组群与学科组群，形成多学科交叉人才培养体系。（实习记者李诏宇 通讯员黄宁 陈翼）

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