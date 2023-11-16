本报台北11月15日电 （记者程龙）第十四届海峡两岸少儿美术大展15日在台北开幕，展出近300幅来自两岸暨港澳等地的青少年画作。

本届展览以“光阴的故事”为主题，作品中有两岸知名旅游景点、除夕家人团聚、皮影戏演出等丰富多彩的内容。展览还展出了台湾已故版画家、美育教育家周瑛与大陆当代艺术家沈也的作品，跨越两岸、跨越时空的作品为孩子和观众打开更多关于岁月和时空的遐想。

策展人周樱表示，对一群来自不同地域3至18岁的孩子们来说，“光阴的故事”就是他们关于找寻自我、发现自我的故事。对于大展来说，“光阴的故事”是多年来走过两岸各城市曲折却温暖的故事，更是与孩子们相伴在两岸互相眺望的珍贵记忆。

台湾中华日报社荣誉董事长黄肇松说，小朋友们的画作凝结着过往世代的精神传承，展现着当代的建设发展，也是未来的出发点。大展成功走过14年，是两岸许多机构、许多个人心血共同浇灌的成果，希望大展能持续不断地办下去，在两岸文化艺术交流领域发挥更大的影响力。

据悉，海峡两岸少儿美术大展由两岸多家机构、单位于2009年共同发起。多年来，该展在两岸多个城市举办，至今已展出70多场次，观展人次近百万。此外，大展还不断发起和支持艺术公益项目，包括灾后儿童心灵重建、儿童成长安全、民族文化传承等方面议题。

第十四届海峡两岸少儿美术大展台北展由台湾中华日报社、海峡经济科技合作中心、台湾中华文创发展协会等机构共同推动举办，将持续至11月22日。本届大展还在福州、厦门、北京、高雄举办了两岸巡展。下一届大展将以“一起”为主题，目前已进入征集作品阶段。

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