原标题：【光明时评】唱响青春之歌 逐梦体育强国

11月15日，第一届全国学生(青年)运动会在广西南宁落下帷幕。十余天里，来自全国各地的两万多名青少年运动员在青春赛场上追逐梦想、在切磋技艺中取得进步、在交流活动中收获友谊，共同成就了一场“简约、安全、精彩”的体育盛会。

学青会是广大青少年拼搏奋斗、收获成长的重要舞台。放眼竞技场，年轻健儿们青春洋溢、屡创佳绩，展现出蓬勃的精神面貌和高超的竞技水平。链球赛场上，新科亚运冠军王琦以71米24的成绩轻松摘金，创造赛会新纪录；蹼泳项目中，姚华莉勇破女子100米器泳和50米潜泳两项世界青年纪录，直言“拿金牌在意料之中”；体操比赛中，上海市杨浦区队的小将们坦然面对压力、全情投入比赛，在关键时刻反超比分顺利夺冠，收获实力与心态上的双重历练。一些选手即便没有取得理想成绩，也纷纷表示很享受运动本身。学青会是运动员的舞台，也是志愿者的舞台。赛场内外，来自广西32所高校的1.65万名“小青芒”志愿者热心提供赛事服务。正如甜美的广西特产水果青芒一般，无论身处运动员餐厅、志愿者之家还是主媒体中心，“小青芒”们热情周到的身影都无处不在，展现了八桂儿女热情好客、开放包容、善作善成的美好品格，用热忱真心为青春之美增添了一抹温暖亮色。

学青会促进体教融合深入推进，为青少年体育事业发展搭建重要平台。近年来，《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件相继出台，不断健全学校与社会体育俱乐部的沟通合作机制，推动各方在师资教学、训练设备等方面优势互补，协同促进竞赛体系深度融合。从不少在本届学青会取得佳绩的运动员身上，可以看到体教融合在他们身上发挥的重要作用。从田径、游泳等传统大项到攀岩、冲浪等新兴项目，各个领域的潜力之星不断涌现，更多有体育梦想的孩子纷纷踏上逐梦之路，让人倍感“未来可期”。他们的成长成才就是改革成效最好的“试金石”，也为我们推进体教融合改革带来更多信心和动力。

学青会凝聚起建设体育强国的澎湃青春力量。学青会是一扇窗口，展示了我国推进体育工作发展、守护广大青少年身体健康的不懈努力，也彰显出体育在丰富精神、健全人格、磨炼意志等方面的重要作用。透过选手们的赛场风采，我们看到体育精神粲然闪烁：那是奋勇争先、敢闯敢拼的“冲劲”，亦是不骄不馁、再接再厉的“韧劲”；既有筑梦体育未来的挚诚热爱，也有淡然面对输赢的豁达从容。在健儿们的感召下，赛场之外，将有越来越多的年轻人实现从了解体育、参与体育到爱上体育的跃迁。精彩的赛场竞技、丰富的新兴项目，都为我国年青一代提供了多元化、个性化的运动选择，让广大青少年在强健体魄、锻炼思维、学习合作的过程中不断汲取获得感、幸福感。党的二十大报告提出，广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国。相信在未来，学青会必将催生一批又一批体坛明日之星，激励和引领更多青少年热爱体育、投身体育，为建设体育强国奏响青春之歌，在一代又一代有志青年的接续奋斗中，凝聚起实现体育强国梦、民族复兴梦的磅礴力量。（育心）

(责编：李昉、郝孟佳)