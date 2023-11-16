原标题：教体融合为体育强国建设抹上青春色彩

11月15日，第一届全国学生（青年）运动会结束全部805个小项比赛。晚8点，在风景秀丽的广西南宁青秀山铜鼓广场，首届学青会落下帷幕。

自本届学青会开幕以来，伴随着主题曲《青春遇见》的旋律，来自全国各地的青少年体育健儿挥洒汗水、奋勇争先，为体育强国建设抹上明亮的青春色彩。

促进青少年体育蓬勃发展

“首届学青会全面检阅了我国竞技体育后备力量，体现了教体融合改革的成果，起到了带动更多青少年了解体育、喜欢体育、参与体育、从事体育的作用。”学青会组委会常务副秘书长、国家体育总局青少司司长李辉总结。

学青会组委会副秘书长、教育部体卫艺司一级巡视员郝风林表示，在为期10天的比赛中，校园组34个代表团当中有30个代表团获得金牌，其中47人21队106次打破42项赛会纪录，尤其是西藏代表团获得1金1银1铜，改写了其自1996年全国大学生运动会以来27年无奖牌、无积分的历史。

此外，学青会的项目设置凸显了中国年青一代多样的运动选择，冲浪、霹雳舞、攀岩等新兴项目为这届盛会增添了不少新意。“不只为了赢，更为了快乐”，体育运动逐渐成为满足青少年精神需求的重要途径。

“学青会是广西承办的第一个竞技类全国综合性运动会，广西助力全国各地的年轻运动员尽情展示实力，参赛运动员展现出良好的精神状态和较高的竞技水平，学青会成为中国体育后备人才的选材通道。”李辉表示。

给年轻人创造发展的舞台

学青会不仅是切磋技艺的赛场，更是年轻人成长发展的舞台。

本届学青会上，很多项目都涌现出实力不俗的少年新星。他们之中很多人已经拥有征战国内高水平联赛甚至是代表国家队征战国际大赛的经历。比如女子排球U18组亚军济南队中的孙虹云，不到16岁就开始参加国内最高水平的中国女子排球超级联赛。滑板项目男子碗池冠军陈烨在一个多月前的杭州亚运会上已经登上了最高领奖台。

值得关注的是，从东京奥运会开始，不断有一些新兴运动项目加入奥运会。这些新兴项目更多是青年人喜欢并且广泛参与的运动项目，例如滑板、冲浪、霹雳舞等，这些项目相应的人才培养模式也更加开放，更加面向社会。

“这是一个发展趋势。今后运动人才培养在充分发挥体校主阵地作用的同时，还会越来越开放，越来越面向社会、面向学校、面向家庭。”李辉说。

教体融合深入人心

超全国成人纪录、平世界纪录的福建女子举重运动员徐璐莹，跑“赢”亚运冠军的浙江14岁田径小将陈妤颉，这些闪耀的体坛新星得到大家的关注。好成绩背后，离不开体教双方的共同发力。平日里，这些青少年上午在学校上课、下午在少体校训练，是通过体校与优质教育资源结合的培养模式打造出来的教体融合冠军。

“本届学青会是全面推进教体融合的盛会，不仅体现为赛事融合，也体现在理念的融合。”郝凤林说。

在学青会的舞台上，涌现出许多教体融合的受益者。本届学青会上，以南宁第十七中学队员为主力的南宁女足表现突出。从2019年开始，广西足球协会与该校合作共建广西女子足球精英梯队。如今这支“校队”已培养出中国五人制国家女子足球队队员潘彦宏等一批“希望之星”。

“这就是体校与优质教育资源结合的模式。”李辉说，“目前国内的体校发展模式有的是自办文化课，有些是依托优质教育资源。但总的来说，趋势就是要更加重视这些运动员的全面发展，让他们成为高素质的全面型人才。”

（记者 王东 周仕兴 王瑾雯）

(责编：李昉、郝孟佳)