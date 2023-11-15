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山东烟台举办全国博士后创新创业大赛

2023年11月15日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：山东烟台举办全国博士后创新创业大赛

记者11月13日从山东省政府获悉，由人力资源社会保障部、山东省人民政府共同主办的第二届全国博士后创新创业大赛总决赛在山东省烟台市落下帷幕。1457个参赛团队到场参加总决赛，经过激烈角逐，共产生55个金奖、109个银奖、164个铜奖。

据了解，这是我国博士后制度实施以来举办的规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后创新创业赛事。大赛设置了创新赛、创业赛、海外（境外）赛和揭榜领题赛等四个组别，新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料、生物医药与健康、现代农业与食品、海洋开发与应用、其他行业等七大赛道，共吸引2.5万人参赛。

来自中山大学附属第一医院的博士后陈志涛和团队带着“无缺血肝脏灌注系统的创建和临床应用”项目参赛。在他看来，该项目不仅为器官移植提供了革命性技术，还将拓展形成器官隔离治疗、疾病器官药物筛选等创新性平台。

清华大学航天航空力学流动站博士后张帅认为：“时代在召唤青年科研人才，时代也必将成就青年科研人才。”荣昌生物医药（烟台）股份有限公司博士后赵成刚说：“博士后创新创业大赛为成果转化架起桥梁，为产学研深度融合搭建平台。”

第二届全国博士后创新创业大赛举办期间，806家单位参加了现场交流活动，92个揭榜领题项目和80个成果转化项目成功对接，意向合作金额达43.54亿元。

“大赛既能帮助企业解决实际难题，又可以推广我们博士后的技术及研发的产品，更有机会让我们接触到企业技术精英。”北京航空航天大学博士后徐征说。（记者王延斌）

(责编：李昉、熊旭)

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