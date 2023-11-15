原标题：推进体教融合 助力健康成长

“广大青年学生要践行健康第一的教育理念，大力加强体育锻炼，要坚持校内校外相结合，每天锻炼两小时，享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，彰显身心健康、团结拼搏、开放自信、永不言败的青春活力，争做德智体美劳全面发展的时代新人……”11月7日在广西南宁闭幕的第一届全国学生（青年）运动会科学论文报告会（以下简称科报会）发出了“南宁倡议”，形成了《南宁共识》。

为期两天的科报会以“服务强国建设 推进新时代青少年和学校体育高质量发展”为主题，全面展示各地学校体育实践成果，交流体育科研和学术思想，研讨推进新时代学校体育和体教融合工作，服务强国建设和民族复兴。

健康第一成为共同教育理念

“1985年，我参加全国学生体质健康测试的时候，学生追问我跑步多少秒是满分。2005年，我参加全国学生体质健康测试时，学生追问我跑步多少秒是及格。”在科报会“健康第一 强体强教强国”平行论坛上，广东省教育厅原体育教研员庄弼讲了一个小故事。

一段时间以来，由于体育锻炼不足等因素，青少年学生体质健康并不乐观。为促进青少年的身心健康发展，近年来国家相继制定和颁布了一系列政策法规。

北京大学体育教研部主任钱俊伟认为，体育在实现立德树人根本任务和促进学生身心健康中，发挥着重要作用。

“学校体育要让孩子动起来，让他们在打闹和玩耍中感到快乐。”上海体育大学校长毛丽娟说。

广西民族大学校长谢尚果平时一直坚持打篮球、打羽毛球，甚至跑马拉松。他认为，涵养体育精神，教师要发挥引领表率作用。

与会专家学者认为，要让体育回归教育，让教育回归本源，让青少年文化学习和体育锻炼协调发展，让健康第一成为全社会共同坚持的教育理念。

统计数据显示，目前，我国学校体育正在呈现积极变化，办学条件得到改善。2012—2022年，义务教育阶段体育教师由43万人增加到70万人；体育运动场（馆）面积达标学校比例由51%提高到94.1%；体育器械配备达标学校比例由52%提高到97.3%。同时，学生体质健康水平总体提升，优良率由2016年的26.5%提高到2021年的38.5%。

数字化赋能体育转型升级

人工智能浪潮正在改变传统的教育模式，体育作为教育的重要组成部分，正面临新的机遇和挑战。

“人工智能有助于提升课堂活动质量、帮助教师在教学上减负增效、增强体育评价科学性。”江苏省中小学教学研究室工作人员杨浩说。

“人工智能可以帮助教师打造智慧体育课堂。”福建省厦门市思明第二实验小学工作人员韦政权表示，在体育课程实施中运用信息化教育手段和方法，将动作监测与人工智能技术相融合，能够科学安全有效提高学生的体育运动能力与健康水平。

如何突破传统路径依赖，探索人工智能与学校体育的深度融合，推动新时代学校体育高质量发展？“通过创设环境，让运动空间智能化；通过创新教学，让体育教学精准化。”杨浩等人认为，在新一代技术革命浪潮中，数字技术的高速发展为提升体育服务质量提供了诸多支持和便利。

为促进高校学生参与健身活动，提升他们的体质健康水平，山东大学体育学院教师李拓键提出了高校智慧化体育健身服务的“校—企—社”模式，即利用健身物联网技术、开发智慧健身服务平台以及引入企业健身服务新模式，实现高校智慧化体育健身服务。

同时，与会专家学者认为，要充分利用新技术手段，革新体育教学方式，促进学校体育高质量发展。（记者 刘昊）

(责编：李昉、熊旭)