原标题：天津大学：以“领航计划”培养领航人才

一些改变正在天津大学悄然发生：全校公共选修课列表上一共315门课程供学生选择，比去年同期增加了77门次；一些以往学分较多的专业开始“瘦身”，如化学工程与工艺专业的总学分由175分精减到164分，学生获得了更多的学习自主权；工科学生的传统“金工实习”内容，也由延续多年的打磨一把锤子，到现在可以做一把鲁班锁或者一辆无碳小车……

从2023年秋季学期起，天津大学全面启用2023版本科人才培养方案并启动“领航计划”。该计划聚焦学生发展的五个维度，即思想引领、全人培养、强基固本、能力提升、卓越发展，以期自主培养一大批领航青年，并由此领航时代、领航未来。

据介绍，该计划以新工科人才培养模式为引领，构建通识教育课程和专业课程互融互通的课程体系，完善本研贯通人才培养方案，实现理论教学与实践教学深度融合。在课程体系建设中，该计划强化学生数理和大类基础并实行分层级课程，在构建专业课程体系知识图谱的同时，建设专业核心课程，加大跨学科交叉力度，通过高阶学科前沿课程前置，提高学业挑战度，从而激发学生志趣。

值得注意的是，天津大学“领航计划”首次提出，在“通识选修课程”模块中，学生需要必修“艺术与美学”课组2学分，而学生的“个性选修课程”则需要选修跨学科课程等。

除“领航计划”外，天津大学同时还提出了“课程质量提升工程”和“教材高质量建设行动”，与“领航计划”共同构建天津大学本科拔尖创新人才培养“3i”体系。

天津大学教务处处长王世斌介绍，2023版本科人才培养方案凝练了影响人才创新能力的四个关键要素：好奇心、想象力、批判性思维、使命感。因此，“领航计划”强调基础教育分级分类，明晰和重塑专业核心课程体系，更加重视产教融合、科教融汇力度。

“我们通过教学模式改变提升课堂教学实效。”天津大学化工学院副院长韩优介绍，如在课程更新方面，全院新开设了35门新课程，新增加的课程聚焦在低碳能源、创新前沿、工程强化、智能交叉等方面。而在特色课程建设方面，天津大学为“卓越工程师班”量身定制了6门校企联合工程核心课程建设，像“化工智能控制”“绿色化工过程工艺学”等，且多采用团队教学模式，提升课程的含金量。

“站在后天培养明天的卓越人才，全面推进卓越创新人才培养模式创新，我们静待花开。”天津大学副校长马新宾表示。（记者 陈曦 通讯员 刘晓艳）

(责编：李昉、熊旭)