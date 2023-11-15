原标题：知识跳出课本 实践激发潜能

图为北京师范大学第二附属中学学生参加科学实践课程。受访者供图

近日，一场小小的科学实践“答辩会”在北京市西城区人定湖公园的圆形广场举行。这是北京师范大学第二附属中学举办的“城市公园动物调查实践”成果展示活动的现场。该校高中社团通过一年时间，完成了相关科研课题。

此次实践活动是该校开展科学实践课程的一个缩影。活动以提升学生核心素养、促进有效教学为目的，为基础教育教学改革提供了良好的范例。

2023年5月，教育部办公厅印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，其中明确提出，要落实课程方案和课程标准，全面推进教学方式变革。

“开展科学实践课程，是我们在‘双减’政策之下，尝试探索的一项新的教育改革。”北京师范大学第二附属中学党委书记申敬红表示。

获得三个层面能力提升

近年来，北京师范大学第二附属中学开设了多场科学实践课程。在虎裕地质地貌考察活动中，老师带领学生们走上虎裕沟的河岸，看曾经被汹涌流水冲刷形成的卵石和亿万年塑造而成的岩石山地。在城市空间结构实践中，学生们一个个化身企业家，思考着企业该如何布局，首钢工业园遗址如何进一步规划。还有的学生通过科学实践课程，分工合作，观察太阳和日影、查阅资料、精心计算复杂的数据，为学校设计校园日晷。

“通过开设科学实践课程，学生可以获得三个层面的能力提升。”申敬红认为，第一个层面是学习知识能力的提升。通过参加科学实践课程，学生们可以得到学以致用的机会，以更深入的方式学习知识。第二个层面是思维能力的提升。在科学实践课程中，学生需要面对的是真实的情境，这种情境是跨学科的、复杂的，有助于学生综合思维能力的提升。第三个层面是创新能力和合作能力的提升。在实践课题中，学生往往需要和他人合作，合作就意味着需要分工和协调。

实践课程设计是关键

“要开展好科学实践课程，课程设计是重中之重。”申敬红认为，为了更好地激发学生的实践热情，推动其自发进行实践活动，学校必须要做好引导和保障工作。

一方面，学校应为学生搭建多样化的平台，使不同层次、不同方向的学生都能找到自己的舞台。根据学生实际情况的差异，学校应设计出有针对性的教学方案。

另一方面，在开展科学实践课程中，学校需要做好统筹规划，合理安排实践活动时间。如北京师范大学第二附属中学“城市公园动物调查实践”成果展示活动，就是利用了学校课内安排的社团活动时间，保证学生每学期至少有10课时用于参与实践。

此外，学校应充分整合社会资源，并以此为依托更好地开展科学实践课程。如北京师范大学第二附属中学与北京繁星伟业科技有限公司共同研发了公园实践课程。依托该公司提供的资源，学校开发出具有进阶性、互补性的科学实践系列课程。在课程开发实施过程中，学校与企业深度合作，共同开发、打磨、迭代相关课程，让学生在深度实践中深度学习。

申敬红表示，现今教育变革的契机已经来临。基础教育应当转变思路，让知识跳出课本，在实践中激发学生的学习动力，在互动中学、在合作中学。同时，学校也应做好引导、支持和后勤保障，更好地完成教育改革任务。（实习记者 周思同）

(责编：李昉、熊旭)