原标题：用心用情破解师生急难愁盼

国庆节前夕，河南项城市莲溪中学开展文体活动，厚植青少年爱国情怀。资料图片

学习党规党纪、开展廉政教育、立家规传家训、品味廉政微课、讲故事树典型……第二批主题教育开展以来，一场场系列活动在河南省项城市教体系统迅速铺开。项城市教体系统紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将“为民办实事”作为推动主题教育走深走实的具体举措，努力解决学校师生急难愁盼问题。

走进新改造的项城市秣陵镇一中，校园干净卫生、道路整洁平坦、教室窗明几净，琅琅书声回荡在校园。

秣陵镇一中原是当地一所“名校”，每逢新生入学季节，学校总是“爆满”。然而，随着校园基础设施的老旧以及优秀师资的流失，这所曾经风光一时的学校仅剩下73名学生，一度传出要“关门”的风声。

如何让这所中学重焕生机？项城市将秣陵镇一中纳入莲溪初级中学教育集团，成为该集团的分校，投入200余万元对校园办学条件进行彻底改善，采取集团一体化办学模式，大幅提高教学质量。

在开展主题教育中，项城市教体局从理论学习提高度、调查研究强深度、检视整改重力度、推动发展拓广度四个维度出发，紧盯教育发展中的问题、短板。该市教育系统围绕改革发展、深学争优、敢为争先、实干争效展开大讨论，“做教育实事、解群众忧愁、办满意教育”的真招实效渐次呈现。

针对教育资源乡村弱、城区挤的现状，项城市教体局建立民生项目清单，用心用情办好人民满意的教育，探索出一条破解这一现状的集团化办学道路。

两个多月以来，项城市教体局先后出台集团化办学方案2个，组建了15个联盟型教育集团，22个城乡学校结成了教育帮扶对子，义务教育优质均衡发展有效推进，各学校办学特色进一步彰显。

立冬后的夜幕下，项城市高寺镇中心小学一间周转房内明亮温暖，丝毫感受不到户外的寒冷。

几年前，高慧玲老师从周口市区来到这所小学上班后，和女儿的居住条件一直不尽如人意，为此颇为苦恼。

今年10月底，随着一批教师周转房的投入使用，高慧玲分到了一套35平方米的房子，一室一厅一厨一卫，里面配备有床、柜子、桌子、燃气灶等基本的生活用品，居住条件显著改善。“住进了周转房，我们有了一个像样的家，我再也不会打‘退堂鼓’了。”高慧玲欣慰地说。

项城市教体局将主题教育与夯实教育发展根基紧密结合起来，千方百计加快农村教师周转房建设，努力为乡村教师创造“下得去、留得住、教得好”的良好工作环境，投资5000万元，先后在李寨等11个镇建设22栋592套教师周转房，有效解决了一批基层教师住宿难问题，进一步激发了他们扎根基层、教书育人的热情。

主题教育开展以来，项城市教体局以理论学习起步，以实践活动开路，以推动发展破题，注重“目标导向”与“问题导向”贯通，紧盯办学条件改善、大班额解决、城乡教育一体化等教育重难点问题，建立工作台账，着力解决师生员工最关心、最直接和最现实的利益问题。用心用情开展育人环境优化行动、资助育人行动、心理健康咨询服务行动、师生食堂饭菜提质行动等“暖民心行动”。

围绕“办好人民满意的教育”目标任务，项城市教体局积极谋划项目，投入1.7亿元新建两所寄宿制学校，增加3240个学位，解决老百姓最关切的学生入校难、住宿难问题；大力实施乡村教育提质行动，投资1000万元实施李寨镇第二初级中学等5所寄宿制中学的改扩建项目，新增学位1000个；投资3200余万元，集中资金和师资打造33所中心村小学。项城市以一件件教育实事检验主题教育成效。

（记者 王胜昔 本报通讯员 吴建成）

(责编：李昉、熊旭)