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坚持胸怀天下、以文化人的弘道追求

2023年11月15日08:07 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】坚持胸怀天下、以文化人的弘道追求

习近平总书记在今年教师节前夕致信全国优秀教师代表强调，“大力弘扬教育家精神”“为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献”。习近平总书记在信中深刻阐释了教育家精神的丰富内涵，其中就包括“胸怀天下、以文化人的弘道追求”。

纵观人类历史，教育兴则国家兴，教育强则国家强。世界强国无一不是教育强国，教育始终是强国兴起的关键因素。百年大计，教育为本。党的十八大以来，习近平总书记始终心系教师队伍建设，在不同场合多次强调教育事业的重要性，以多种方式表达对教师队伍的深切关怀与殷切期望。习近平总书记首提教育家精神，传递了对办好教育事业的殷切期望，为广大教师提供了明确的奋斗标准和追求目标。

自古以来，我国知识分子就崇尚树立为国为民的伟大志向，有着“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的理念传统。早在两千多年前，“万世师表”孔子恪守“士不可以不弘毅，任重而道远”的信念，带领弟子周游列国，坚持推广治国方略，形成了“修身齐家治国平天下”的儒学传统。现代教育家陶行知提出“教育为公以达天下为公”的理念，立志“要使全中国人民都受到教育”，毕生致力于教育事业，创立了完整的教育理论体系，进行了大量教育实践，对我国教育的现代化作出了开创性的贡献。作为立德树人的关键主体，广大教师只有心怀“国之大者”，牢记为党育人、为国育才的初心使命，胸怀世界，放眼未来，弘扬全人类共同价值，才能培养出具有宽广国际视野和深厚家国情怀的人才。

开阔视野，涵养宽广的胸怀格局。“大道之行也，天下为公。”教师是走在时代前列的人，是促进人类社会知识生产和时代变革的关键力量。当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，让我们愈加深刻认识到构建人类命运共同体的必要性和紧迫性。广大教师应当胸怀天下、志存高远，站在构建人类命运共同体的高度，放眼世界，秉持兼容并蓄、终身学习的理念，学习和吸收各类先进文化知识，才能更好引导学生培养全球视野，厚植家国情怀，树立远大理想。

坚守初心，践行立德树人使命。“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”教师肩负育人重任，一举一动都要为人师表，严于律己，以身作则。通过不断学习、进步和更新教育观念，持续提升自身的知识水平、教育教学能力和人文素养，教师将为学生树立正面的学习榜样，以自己的言谈举止和人格魅力影响学生，引领学生身心健康成长。在教书育人的过程中，广大教师要坚持立德树人，深化“三全育人”，精心开展思政教育，不断增进学生对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚持培育和践行社会主义核心价值观，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

创新理念，激发学生文化自信。教师作为知识的传播者和思想的启蒙者，必须具备追求真理的坚定信念，保持学习的积极性和好奇心，不断探索新的教育理念和方法，以帮助学生发现真理、认识世界。同时，广大教师还应积极传承中华优秀传统文化，不断创新形式手段，激发学生的爱国情感和文化自信，鼓励他们开拓进取，勇于创新，引导他们将个人理想追求融入民族复兴伟大征程。

（作者：车放，系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、西南大学马克思主义理论研究中心副教授）

(责编：李昉、熊旭)

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