原标题：广西交上学青会优异答卷

11月中旬的八桂大地，丹桂飘香。经过十余天的角逐，首届学青会即将在此落下帷幕。按照“简约、安全、精彩”办赛要求，各项工作稳妥有序推进，助力年轻运动员尽情绽放青春风采。

青年人的聚会亮点多

从城市运动会到青年运动会，再到与学生运动会合并，学青会是推动新时代青少年和学校体育改革发展的有益探索，为青少年提供了更为广阔的舞台。从旨在推动体教融合的竞技赛事，到八桂大地的特色文化，这场以青春为名的体育盛会成为今年继世界大运会、亚运会后我国举办的又一体育盛会。

本届学青会设39个大项、51个分项、805个小项。从比赛可以看到，校园组以省为参赛单位，分为大学组和中学组，竞赛项目均为田径、游泳、足球、健美操等在我国大中小学校园广泛开展的运动项目。公开组以城市为参赛单位，设置射击、射箭、自行车等37个大项，项目设置“参照2024年巴黎奥运会、2028年洛杉矶奥运会，同时根据奥运会设项变化情况及时进行调整”。

广西壮族自治区体育局副局长卢意文说，公开组更多承袭了过去城市运动会、青年运动会的功能作用，旨在挖掘和培养人才；校园组则立足普及校园体育，在立德树人上下功夫，发扬中华体育精神，这是促进青少年健康成长的方向，也是中国青少年竞赛体系不断完善升级的体现。

另外，作为“发现人才、培养人才”的体育赛事，本届学青会上广大运动员展现出良好的精神状态和较高的竞技水平。截至11月12日，各参赛代表队在学青会比赛中有1人1次平1项世界纪录，7人24次11项超世界青年纪录。与好成绩一同到来的，则是我国体育后起之秀们展现出的新面貌，让人备受鼓舞并充满期待。

办好比赛展示壮乡

本届学青会是广西承办的第一个竞技类全国综合性运动会，也是广西目前承办规模最大、规格最高、比赛项目最全、参会人数最多的综合性体育盛会。

学青会期间，2万多名运动员、教练员和技术官员等要在全区14个地市参与35个大项、45个分项、768个小项的比赛。如此大规模、高密度的体育赛事如何保障运转有序、安全精彩，是赛事组织工作的关键。

“从当前已经结束的比赛情况来看，竞赛组织和服务保障工作部署严密、落实到位，整体进展平稳顺利，充分彰显了广西专业高效、周密完备的办赛水平。”国家体育总局局长高志丹在广西南宁市调研学青会赛事运行工作时表示。

首次“大考”，广西选择了“全民参与、全民共享”的办赛思路。从“中国绿城”南宁到“百年商埠”梧州，从“岭南都会”柳州到“海上丝路”始发港北海，本届学青会给全国前来参赛、观赛的人们一次尽览广西自然山水、民族文化的大好机会。

此外，作为大众喜爱的旅游目的地，广西有着得天独厚的壮美山水和丰富多彩的文化，学青会既是一扇绝佳的展示窗口，又将进一步激发文旅体融合发展的新动力。

从吉祥物的设计，到志愿者的服装，再到场馆内外的装饰，无不让人感受到广西的自然山水、民族文化与青春脉动元素相互融合，诠释出“逐梦新时代 青春更精彩”的赛会主题。各地体育场馆在改造升级中，也融汇当地特色元素，展示壮乡美食、景点、文化。

学青会惠及广西民众

随着学青会摔跤比赛落户百色市，数以千计的各地来宾重新认识了这座西部城市的魅力：中国芒果之乡、“南菜北运”基地、生态型铝产业重镇、面向东盟开放合作的前沿……

“学青会不仅反映了地方办赛能力，还是地方体育发展成就和精神风貌的集中呈现。”百色市体育运动发展中心负责人潘隆根说。

在百色，“体育+”为地方发展持续注入能量。结合特色体育项目、民俗体育运动等，百色挖掘打造了一批体育文化旅游项目，形成隆林各族自治县壮族踩风车、乐业县地心之旅、中国·百色“茶马古道—中越边境”全国徒步大会等一批文体旅融合品牌。

承办学青会射箭比赛的鹿寨县体育公园，地处曾是“酸雨之都”的柳州市，经过多年治理，如今柳州已变成生态之城、水上娱乐运动之都，全民健身持续升温。

“比赛很精彩！每次看完比赛，我也会去体育公园附近跑跑步。”市民覃伟说，现在当地有很多球馆、跑道、广场，运动健身很方便。

在赛场之外，运动早已成为柳州市民不可或缺的生活日常。

记者了解到，截至2022年底，柳州已基本实现主城区“15分钟健身圈”全覆盖，全市体育场地面积1271.67万平方米，人均体育场地面积从2014年的1.04平方米增长到2022年的3.05平方米，居广西前列。

参加学青会的年轻运动员们在贺州市姑婆山足球基地的绿茵场上尽情挥洒汗水，12支足球队在此进行男子足球公开组17-18岁组的角逐。比赛场地距离贺州市姑婆山国家森林公园约20公里，足球场分布在群山之间，显得格外别致。很难想象，这里曾是闲置多年的废弃尾矿库。

卢意文说，本届学青会共涉及48个比赛场馆，按照“能用不修、能修不建、能租不买”原则，大部分场馆为修缮改造。“学青会结束后，这些体育场馆设施将得到可持续开发使用，在竞技体育、全民健身等领域继续发挥作用。”

（记者 王东 周仕兴 王瑾雯）

(责编：李昉、熊旭)