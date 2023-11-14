人民网北京11月13日电 （记者孙竞）12日，以“探索学科交叉融合，培养科技创新人才”为主题的北京大学第五届前沿交叉学科研究院创新创业论坛举办。论坛围绕前沿交叉学科发展与产业人才培育等话题展开探讨，受到产学研各界的关注。

北京大学前沿交叉学科研究院党委书记霍晓丹表示，论坛的举办，是学习贯彻党的二十大精神和完整准确全面贯彻新发展理念的有力之举，更是回应同学们创新创业热情与心声的应需之举。北京大学创新创业学院院长刘德英致辞时指出，创新创业教育作为建设“有用之产业”的重要基础性举措，是高校人才培养的内在需要，也是高校成果转化的重要手段。

北京大学成都前沿交叉生物技术研究院院长来鲁华作主题报告。 北京大学供图 王天天摄

论坛设有主题报告、创新创业成果展示以及圆桌对话等环节。北京大学成都前沿交叉生物技术研究院院长来鲁华、北京大学生命科学学院教授魏文胜、北京大学化学与分子工程学院教授刘志博分别做了主题报告，就“前交叉学科研究院生物技术方向的产学研发展布局及实践”“基因编辑技术在杜氏肌营养不良和线粒体病治疗中的潜在应用与广阔前景”“推进放射性药物和放疗响应药物的转化，实现核药物全链条的有组织科研和协同创新”等话题进行经验总结和分享。

在创新创业成果展示环节中，毕业于前沿交叉学科研究院的3位校友赵雨婷、齐烨、李尚阳分别分享了“靶向RNA的小分子药物的开发”“基因药物在肿瘤治疗中的新应用”“通过自研高性能计算框架实现更高效的大脑数字化建模”等前沿交叉学科的新进展。在圆桌对话环节，来自高校、企业、投资等领域的代表围绕创业的心路历程、面临的挑战、角色选择、创业环境等议题进行了讨论。

据悉，论坛由北京大学前沿交叉学科研究院、创新创业学院、科学技术协会共同主办。

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