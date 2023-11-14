人民网北京11月14日电 （记者李依环）日前，中央财经大学创新发展学院举办首届全球校友学术年会，40余名来自海内外高校及研究机构的教师代表以“宏观经济和金融体系安全与发展的前沿问题”为主题进行深入研讨。

中央财经大学校长马海涛通过视频发表致辞。他表示，学校一直将“创新平台”作为承担国家任务和国际化办学的“窗口”和“特区”予以重点建设、重点支持、重点发展。希望创新发展学院发挥聚合效应，守正创新，努力实现平台的“二次飞跃”，持续办好校友学术年会，将其打造成闪亮的特色品牌。

中央财经大学党委常委、副校长，创新发展学院党委书记、院长李涛表示，学院将继续发挥学科优势，秉承国际化、学术化的培养特色，培养有理想、有本领、有担当的堪当民族复兴大任的时代新人，丰富学术交流平台和校友交流平台，让创新的思想、创新的方法持续涌现，实现学术研究与人才培养的完美结合。

主旨演讲环节，香港大学经管学院教授、中国经济与管理研究院特聘教授罗雨雷，中财大2009级校友、美国麻省理工学院斯隆管理学院助理教授刘通，中财大2008级校友、中央财经大学中国财政发展协同创新中心教授姚东旻，中财大2006级校友、中国人民大学财政金融学院教授刘勇政分别进行分享。

此外，本次年会还设置了银行与投资组合、产业组织与应用微观、金融市场与外汇市场三个平行分论坛，邀请相关领域的校友代表进行分享交流。此外，年会还设置了六个分论坛，话题聚焦“宏观经济增长、波动和政策”“生育、移民和劳动力市场”“金融风险和资产定价”“行为经济和行为金融”“大数据和数字化”“信息经济学和宏观金融”等。

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