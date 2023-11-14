本报记者 丁雅诵

何其委带着孩子们一起做运动。

范建华摄（人民视觉）

蓝天白云，阳光和煦，江苏省如皋市如师附小新城幼儿园的操场上，欢声笑语不断。幼教老师何其委正在和孩子们玩老鹰捉小鸡的游戏，大家追逐奔跑，笑容绽放在每个人脸上。

作为一名幼教老师，何其委很受孩子们欢迎。集体活动时，孩子们喜欢围坐在他身边；做游戏时，孩子们也总是争着和他一起玩。

毕业于江苏师范大学学前教育专业的何其委，是江苏省第二批免费培养的男幼师之一，走上幼教岗位已有7年。“学龄前是孩子们最为活泼、可爱的阶段，也是塑造健全人格的重要阶段，能成为一名幼儿园老师，很幸福，也很有意义。”谈起从事学前教育的初衷，何其委这样说。

“刚开始，也有一些家长对我的工作有顾虑。有人说，年纪轻轻的，自己都还不成熟，能照顾好孩子吗？也有人说，男幼师有耐心处理好小朋友之间的琐碎事情吗？经过一段时间，家长们都放心了。”何其委说：“每年寒暑假，不少毕业了的孩子还会回幼儿园找我，跟我聊聊上小学的体验，这让我很有成就感。”

从每天早上迎接孩子们入园、开始一天的工作，到指导、带着孩子们一起做游戏，再到照顾他们吃饭、午休……何其委跟孩子们做朋友、陪伴他们成长，忙碌并快乐着。

在幼儿园，何其委是一名党员教师，担任大班年级组组长、教研项目主持人等，常常与老师们一起研究游戏观察项目、种植项目、节日课程项目。“幼儿教育并不是一件简单的事。比如搭积木这种小游戏背后，怎样让孩子在游戏中理解其中蕴含的科学道理，怎样鼓励他们发现问题、解决问题，怎样锻炼他们的语言表达等，都值得反复琢磨与思考。”何其委说。

如今在江苏，很多公办幼儿园都有男幼师的身影，且大多都从带班老师做起。“事实上，在培养幼儿独立习惯、引导幼儿勇敢自信等方面，男教师也能发挥很大作用。”何其委说：“学前教育是我无悔的选择，也希望未来有更多男教师能从事这一行，爱上这一行，共同托起孩子们的美好未来。”

《 人民日报 》（ 2023年11月14日 07 版）

(责编：郝孟佳、李昉)