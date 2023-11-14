张光南

原标题：加快打造大湾区高水平人才高地

人才是第一资源，创新是第一动力。习近平总书记在中央人才工作会议上强调，“加快建设世界重要人才中心和创新高地”“可以在北京、上海、粤港澳大湾区建设高水平人才高地”。党的二十大报告进一步强调，加快建设世界重要人才中心和创新高地，促进人才区域合理布局和协调发展，着力形成人才国际竞争的比较优势。在粤港澳大湾区建设高水平人才高地，可以充分利用湾区优势，聚天下英才而用之，加快建立人才资源竞争优势，助力科技强国建设。建设高水平人才高地，对于大湾区提升国际竞争力、打造国际一流湾区和世界级城市群也具有重要深远意义。

粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在打造高水平人才高地方面，具有区域区位优势明显、经济实力雄厚、创新要素集聚、国际化水平领先等良好基础。近年来，大湾区着力提升人才自主培养能力、增强人才吸引力、构建高效能创新平台体系，高水平人才高地建设取得重要进展。

在人才自主培养方面，粤港澳大湾区通过教育交流合作，促进教育融合创新，推进大湾区人才共育，建立了适应市场需求的教育体系，源源不断培养造就各类人才。粤港澳三地教育行政部门建立定期会商机制，统筹各项人才培育的政策方案。通过内地与港澳合作办学，促进大湾区内地城市产业资源与港澳教育资源互补，增进港澳与内地人才培养合作。在国家政策支持下，香港中文大学、香港科技大学等香港多所院校在大湾区内地城市开展合作办学，实现育才资源共享。澳门大学横琴校区通过设立联合实验室、产学研示范基地等，推动澳门与内地的人才培养合作和协同创新。

在增强人才吸引力方面，大湾区通过优化人才流动的体制机制、提升人才服务水平等，进一步吸引人才、留住人才。大湾区很多城市都结合本地实际制定了人才激励计划。广州发布产业领军人才奖励制度，并启动“菁英计划”等留学项目，引进和培养行业高端领军人才。深圳面向重点行业、重点领域、战略性新兴产业，打破户籍、身份、学历、人事关系等制约，促进人才资源合理流动和有效配置。香港推出“高端人才通行证计划”，吸引优秀人才到港发展。为便利人才跨境流动、提升大湾区人才一体化水平，从推进大湾区职称评价和职业资格认可，到大湾区内地九市开展港澳律师执业试点，再到2023年2月试点实施的往来港澳人才签注政策，一项项务实举措不断为大湾区人才流动与交流合作增添新动力。为了更好地留住人才，大湾区在做好金融支持、税收优惠等创业就业服务保障的同时，还注重解决人才发展的后顾之忧，加强社保、住房、子女教育等方面的服务支持。2019年年底，粤港澳大湾区住房公积金信息共享平台上线，大湾区内异地使用住房公积金不再需要提供原所在地公积金缴存证明,可一次完成办理。

在高效能创新平台体系建设方面，粤港澳大湾区重大合作平台通过对接国际市场规则、创新管理模式、优化产业布局等人才高地环境建设，不断提升创新效能，增强对高端人才的吸引力。比如，实施负面清单管理制度、建立健全知识产权保障和管理制度以及国际商事调解仲裁机制等，营造市场化、法治化、国际化、便利化的人才发展环境；创新政府人才管理模式，充分发挥高端人才在法律框架下的自主权，建立高度开放的平台合作机制。同时，依托粤港澳重大合作平台优化产业布局，集聚金融、现代物流、科技服务、高端制造等现代产业集群，共享重大科研设备和平台，吸引国际高端人才扎根湾区创新创业。

粤港澳三地优势互补、协同合作，加快打造大湾区高水平人才高地，关系到国家对于大湾区建设的总体战略目标的达成，也是助力我国实现高水平科技自立自强的重要支撑。接下来，大湾区应进一步促进人才一体化建设，加速规则衔接、机制对接，为人才跨地区、跨行业、跨体制流动提供便利条件，优化人才发展的综合环境，让各类人才会聚湾区、各展其才，为大湾区高质量发展和人才强国建设贡献磅礴力量。

（作者系中山大学粤港澳发展研究院教授、博士生导师）

(责编：郝孟佳、李昉)