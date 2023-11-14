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江苏发布青少年近视防控责任清单：课间十分钟“清空教室”

2023年11月14日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：江苏发布青少年近视防控责任清单：课间十分钟“清空教室”

江苏省教育厅近日下发《关于印发江苏省儿童青少年近视防控工作责任清单（试行）的通知》，明确教育局局长、校长、校医、班主任、任课老师、学生视力保护委员、家长、学生等八类人群近视防控责任。

通知明确，设区市、县（市、区）教育局局长要牵头做好本地区儿童青少年近视防控工作，从2024年到2030年，实现本地区儿童青少年新发近视率明显下降，总体近视率每年下降1%以上。每年设区市对县（市、区）、县（市、区）对学校儿童青少年近视防控工作进行评议考核排名，每年公布各个学校总体近视率，评议考核结果与教育行政部门、学校及校长评优评先挂钩。

校长（园长）要严格落实视觉环境保障措施，为每个班级配备课桌椅调配测量尺，定期测量学生身高范围并适时调整课桌椅。严格落实校内1小时日间户外活动要求，提倡中小学生到校后先进行20分钟左右的身体活动，上下午各安排30分钟的大课间体育活动，强调户外活动，不拘泥于活动形式和内容。

要求班主任督促任课教师按时下课，做到不拖堂或利用各种方式变相占用学生课间休息时间，统筹各学科课外作业量。督促学生课间10分钟走出教室，做到“轻眼课间10分钟”“清空教室”，到室外活动放松身心、远眺。督促学生上好体育课、大课间等体育活动课，尽量到户外运动，不得在班级逗留。与家长对接落实好户外1小时锻炼时间，督促学生完成体育家庭作业和周末、寒暑假体育锻炼。

要求任课老师按时下课、不拖堂，严禁利用各种方式变相占用学生课间休息时间和体育课、大课间等体育活动时间。原则上采用纸质作业，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%。

倡导家长营造良好的家庭体育运动氛围，和孩子一起参加体育锻炼，鼓励、引导和支持孩子掌握1~2项运动技能，保证孩子每天至少2小时日间户外活动。倡导家长加强对孩子使用电子产品的督促管理，选择合适的电子屏幕，合理控制使用电子产品时间。倡导家长保证孩子充足睡眠时间，小学生10小时，初中生9小时，高中生8小时，帮助孩子养成良好的作息习惯，保证膳食营养均衡。

明确学生积极参加户外活动，确保每天校内校外各1小时户外体育锻炼时间，课间走出教室进行远眺和户外活动，完成家庭及周末、寒暑假体育作业。

江苏各地教育局表示将认真落实通知精神，针对儿童青少年近视防控出台实质性举措。苏州市将青少年近视综合防控作为2023年苏州市民生实事项目，开展全市儿童和青少年近视防控培训、视力抽测工作，落实各地各校眼保健操及阳光体育锻炼一小时，建立完善儿童青少年视力监测电子档案，全面落实视力监测与干预工作。苏州张家港市教育局坚决贯彻落实青少年近视防控工作要求，优化教育管理，坚持学生每天参加“阳光体育运动”不少于一小时的传统，保障学生户外活动时间。

对于通知的出台，无锡江阴市南闸实验学校校长于新斌认为，育健康人是学校使命，健康育人是学校的根本。该校开发《亮眸》课程，普及健康用眼常识；实施“课间离座”，保障防近不缺位；开展“光明家庭书房”建设，拓展健康成长空间等。

（记者 苏雁）

(责编：郝孟佳、李昉)

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