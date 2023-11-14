人民网北京11月14日电 （记者李昉）为缅怀蒋南翔同志为新中国高等教育作出的卓越贡献，近日，纪念蒋南翔同志诞辰110周年座谈会在清华大学举行。

纪念蒋南翔同志诞辰110周年座谈会举行。清华大学供图

清华大学党委书记邱勇表示，蒋南翔同志是新中国成立以来政治家办教育的典范，对清华大学鲜明培养特色和优良文化传统的形成发挥了不可替代的作用。1932年，蒋南翔考入清华大学中国文学系，曾先后担任清华大学校长和党委书记、教育部部长等职务，并长期从事青年工作，热爱青年，关心青年成长。他在主持清华工作的14年中，带领全校师生积极探索办学道路，让清华在人才培养、科学研究和校园建设等各方面都取得了巨大成就。

“蒋南翔同志是我们永远怀念、尊敬、学习的‘老校长’，在清华人心中永远占据着重要位置。”邱勇强调，我们要学习蒋南翔同志的坚定信念、高尚品格、办学智慧、优良作风，从中汲取砥砺奋进的不竭力量。站在新的起点上，我们要强化“旗帜”“标杆”意识，主动发挥龙头作用，牢记嘱托、乘势而上，努力开拓学校高质量发展新局面。

多位校友代表、相关院系负责人从不同侧面回顾蒋南翔同志的光辉事迹、表达对他的敬仰和缅怀之情。大家纷纷表示，虽然时代在发展变化，但蒋南翔同志坚定的理想追求、博大精深的思想理念历久弥新，不断焕发出新的力量。

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