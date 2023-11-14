人民网北京11月14日电 （记者李昉）近日，在首届全国学生（青年）运动会田径比赛中，北京代表团（校园组）在多个项目实现大丰收，赛程过半已收获奖牌百余块。

首届全国学青会赛程过半 北京代表团迎来奖牌“丰收”。北京市教委供图 张啸摄

中学组女子跳高比赛中，来自北京市第八十中学的谭馨成绩为1.84米达到国家级运动健将标准，夺得女子跳高项目冠军；中学组男子铅球项目，葛庭硕以20.45米获得男子铅球项目冠军，刘昊阳以18.16米获得该项目第三名。

大学组健儿们的表现同样优秀，男子甲组800米决赛，全运会冠军李俊霖以1:48.72强势夺冠，队友马忠强1:49.02摘得铜牌；黄培杨获大学男子甲组20000米竞走项目冠军；廖羽获大学女子甲组标枪冠军；刘硕元获得男子乙组200米冠军；娄雪珂获得女子甲组铁饼亚军；女子甲组800米决赛中，中国人民大学杨鸿菲和清华大学吴春玲分别以2:12.94和2:13.52获得冠、亚军。

据了解，本届学青会前，北京市教委组织推行体教融合建设措施，通过采用“项目牵头校+协同组队校”的建设机制，集中高水平教练员组建团队，科学指导、安排学生学习和训练，不断强化运动训练效果，确保体育成为育人手段，在学青会的舞台得以检验体教融合的基本成效。

北京市第八十中学校长任炜东表示，学校坚持贯彻落实北京市教委和北京市体育局提出的体教融合概念，强调五育并举、五育融合，学校中既有普通学生也有体育特长生，落实体教融合，学校要做的就是培养每一个孩子都有良好的运动习惯，让他们在自己擅长的领域形成成长优势，成为他人的榜样，成就自己的梦想。

据悉，截止11月11日22时，除田径项目，北京代表团（校园组）共获金牌46块，银牌27块，铜牌34块。其中，大学组奖牌数76块（金牌36块，银牌19块，铜牌21块）；中学组奖牌数31块（金牌10块，银牌8块，铜牌13块）。

(责编：李昉、熊旭)