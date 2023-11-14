原标题：对口支援助力博州职教高质量发展

11月上旬，记者随“走进口岸看新疆”博州—伊犁州采访团来到博尔塔拉职业技术学院（以下简称“博职院”）时了解到，今年该校有132名师生在新疆维吾尔自治区和国家各级各类竞赛中获得奖项41个，成功申报自治区优质职校，成为自治区获此荣誉最年轻的职业院校。

成绩背后，是湖北省援疆的鼎力支持。2005年以来，湖北省累计投入资金1.19亿元，用于博职院的软硬件建设。第三次中央新疆工作座谈会以来，湖北省从更宽领域实施“2+10”“一校帮一院”组团式对口帮扶模式，加快推进博职院高质量发展。

深化组团帮扶，加强内涵建设

博职院是博尔塔拉蒙古自治州（以下简称“博州”）唯一一所全日制公办高职院校，现有在校学生15010人。3年来，这所职业院校的应届毕业生就业率均保持在96%以上，在全疆职校中位于前列。

11月5日，在博职院商学院，记者看到电子商务专业的学生正在老师指导下进行直播带货实操。“湖北老师教学方式新颖，内容贴近实际。”商学院学生哈尼克孜·阿布力米说。

2005年以来，湖北省从50余所高校中选派24批338人次援疆教师组团到学校支教。同时，还协调华中师范大学等10所“双高”校、骨干校、优质高职院校，采取“一校帮一院”方式，在博职院8个二级分院挂对口援助学校“博州分院”牌子，选派1名中层干部担任分院院长、选派1名骨干教师担任教研室主任或专业带头人。任实职、担实责、做实事，从单纯授课升级为头雁引领、结对成长，推动博州职业教育从散点支持升级到组团援疆新模式。

目前，博职院在赛里木湖景区和博乐边境经济合作园区设立了分校区形成了“一校三区”（校本部、赛里木湖旅游学院、博乐边境经济合作区智能制造产业学院）的办学格局，解决了南疆学生的就业困难问题。

做好“传帮带”，打造一支带不走的队伍

11月5日，一场汽车火花塞更换的实训活动正在博职院交通学院的实训室中进行。在这里，记者看到来自湖北省的援疆教师与学生们一同探索汽车维修技术。

今年2月18日，湖北交通职业技术学院两位援疆教师，作为湖北省第九批教育援疆的教师，接过援疆的接力棒，来到博职院。

在两位教师其中之一的龚韵枝看来，“教育援疆，不仅要帮助受援地学生拓宽思路、提高成绩，更要帮助当地教师提高教学质量，打造一支带不走的队伍。”抵达博职院后，龚韵枝确定了“带一流团队，赛一流成绩”的目标。围绕这一目标，她积极争取后方院校支持，全方位多层次强化师资队伍培训，以提升教师整体素质，特别是年轻教师能力，作为推进交通学院提质培优重要抓手。

截至目前，今年有4批共8人到湖北交通职业技术学院开展为期2个月的跟岗交流锻炼，6人参加湖北交通职院在武汉大学举办的现代职业教育体系建设专题培训，2人和湖北教师一起参加国培项目。

推动产教深度融合发展

采访中记者得知，博职院赛里木湖旅游学院是全疆唯一一所建在国家5A级景区的高职院校，并获批自治区首批产教融合实训基地。

该学院实施一年在校本部、两年在景区的“1+2”分段式培养，组织学生进景区开展教学和生产性实习实训，实现了“招生即招工，毕业即就业”。同时，根据新疆旅游季节性特点，学院实行“淡季上课，旺季上岗”工学交替的培养模式，将课堂教学与认知实习、跟岗实习、顶岗实习有机融合。产业学院的建成，不仅解决了赛里木湖景区旅游旺季用人难的问题，也为当地乃至新疆旅游业培养了大批专业实践技能强、职业素养高的应用型旅游人才。

产教融合是博职院办学的一大亮点。博职院聚焦区域重点产业、新兴产业发展需求培养人才，与京东物流集团共建电子商务产业学院，与各企业合作开办“锐捷特色班”“华住酒店集团店长英才班”“克鲁格营地酒店班”“水云杉励能班”等，服务产业发展能力和人才培养供给能力不断提升。

（记者 朱 彤 通讯员 孜丽亚尔·居来提）

(责编：郝孟佳、李昉)